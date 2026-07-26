Το θαυματουργό αγίασμα της Αγίας Παρασκευής στο ομώνυμο χωριό και η ιστορία του τόπου

Λίγα χιλιόμετρα έξω από τη Θεσσαλονίκη, λίγο πριν φτάσουμε στο Μοναστήρι του Αγίου Παΐσιου και τη Σουρωτή, συναντάμε το χωριό της Αγ. Παρασ...









Λίγα χιλιόμετρα έξω από τη Θεσσαλονίκη, λίγο πριν φτάσουμε στο Μοναστήρι του Αγίου Παΐσιου και τη Σουρωτή, συναντάμε το χωριό της Αγ. Παρασκευής. Ένα όμορφο χωριό χτισμένο σε ένα λόφο, με έναν εύφορο κάμπο να απλώνεται στα πόδια του.Η πραγματική ευλογία του χωριού, εκτός από το Τάφο του οσίου γέροντα, είναι το θαυματουργό αγίασμα της αγ. Παρασκευής, πολύ κοντά στο χωριό.Τι λέει η παράδοση:Εδώ μαρτύρησε μια κοπέλα από τον ίδιο τον πατέρα της!Ο πατέρας της ήταν ο μπέης του χωριού. Χασάν τον έλεγαν. Μα η κόρη του έγινε Χριστιανή. Βαπτίστηκε στον ιερό ναό της Αγίας Παρασκευής και πήρε το όνομά της. Αυτός, σαν το έμαθε, έγινε θηρίο και προσπάθησε με κάθε τρόπο να την κάνει να αρνηθεί το Χριστό. Μα εκείνη πίστευε τόσο πολύ, που δεν μπορούσε να της αλλάξει γνώμη. Κυνηγημένη έφυγε από το χωριό για να κρυφτεί. Και σαν έφτασε εδώ κοντά, την πρόλαβε και της πήρε τη ζωή. Από τότε, σ΄ αυτό το σημείο άρχισε να τρέχει αγίασμα και οι πέτρες βάφτηκαν κόκκινες.Σε ένα πουρνάρι λένε ότι πιάστηκε η λευκή εσάρπα που φορούσε. Και παρόλο που έχουν περάσει εκατό χρόνια, ακόμα έρχονται οι νέοι και κρεμούν σε αυτό το μέρος κανένα λευκό κορδελάκι.Λένε μάλιστα πως ο πατέρας της αργότερα μετάνιωσε. Έχτισε καινούργιο ναό προς τιμή της αγίας Παρασκευής στο χωριό και έφυγε από εδώ, μη αντέχοντας το χαμό της κόρης του.Έτσι λέει η παράδοση. Και ότι λέει η παράδοση, καλό είναι να το σεβόμαστε.” (από το βιβλίο Κάποτε στη Μακεδονία, της Μυρσίνης Βιγγοπούλου, εκδ. Άθως, σ.15-16)Διαβάστε εδώ: Αγία Παρασκευή: Ο Ναός και το Αγίασμα στα Τέμπη (ΦΩΤΟ)Πολλές Θαυματουργικές θεραπείεςΌπως αναφέρεται από το σεβαστό εφημέριο του χωριού και όπως μαρτυρούν πολλοί πιστοί, πλήθος είναι τα θαύματα που επιτελούνται με τη χάρη της Αγίας.Όπως είναι γνωστό, η αγία θεραπεύει ιδιαίτερα τις παθήσεις των ματιών.Πιστοί από όλη την Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό,επισκέπτονται το αγίασμα για να ευχαριστήσουν την Αγία για τις θαυματουργικές θεραπείες της. Γίνονται ακόμα και προσκυνηματικές εκδρομές. Πολλοί πιστοί καταφτάνουν καθημερινά για να λάβουν την ευλογία της Αγίας.Το εξωκκλήσι γιορτάζει κάθε χρόνο στις 26 Ιουλίου– ημέρα μνήμης της αγίας Παρασκευής– και την Παρασκευή μετά το Πάσχα-της Ζωοδόχου Πηγής, οπότε και γίνεται πανηγύρι στο χώρο του αγιάσματος.