Ο Τσίπρας μας λέει σήμερα ότι θα συλλάβει τον Νεντανιάχου... παρέα με τα ορφανά του αδόλφου προφανώς!

Ο ένας παρέδωσε την Μακεδονία στους Βούλγαρους και ο άλλος στις αποβολές των Βουλγάρων! Αλλά δεν φταίει κανείς... Εμείς φταίμε που δεν δι...



Ενός πρωθυπουργού που δεν έκανε τίποτα λιγότερο από αυτά που θα θέλαμε να κάνει ένας δικός μας πρωθυπουργός αν ισλαμιστικές ορδές παραβίαζαν τα σύνορα μας στον Έβρο, σκοτώνοντας, βιάζοντας και λεηλατώντας, αφήνοντας πίσω τους 1200 άμαχους νεκρούς και αρπάζοντας και εκατοντάδες ομήρους.



Όπως έκανε η Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου του 2023 στο Ισραήλ.



Κάτι που ο Τσίπρας και η Κουφονικολάκου έχουν ξεχάσει -κι ας ήταν δικά τους παιδιά οι σφαγμένοι και αρπαγμένοι από το μουσικό φεστιβάλ- σε αντιδιαστολή με τις ιδεολογικές τους καταβολές που τους υπενθυμίζουν πάντα να λειτουργούν ενάντια στα Εθνικά συμφέροντα, όπως κι αν διαμορφώνονται αυτά από τις καταστάσεις.



Δεν μας προκαλεί καμιά έκπληξη η νέα ταύτιση με την τουρκία και τον Ερντογάν. Γιατί εμείς δεν ξεχνάμε. Ξέρουμε και θυμόμαστε ποιοι είναι και από που προέρχονται... Και θα Aγωνιστούμε με λύσσα για να μην ξαναπέσει η χώρα στα χέρια τους.



Μας εκπλήσσει λίγο λιγότερο, ότι μαζί με τον Τσίπρα, τον Ερντογάν και την τουρκία, ταυτίζονται δήθεν Έλληνες και δήθεν πατριώτες, ή αυτοαποκαλούμενοι εθνικιστές, με ιδιαίτερες -και αυτοί- ιδεολογικοιστορικές καταβολές, που μας αποδεικνύουν ότι το σύμφωνο Ρίμπεντροπ - Μολότοφ, δεν ήταν μια απλή στιγμή της ιστορίας. Έχει διάρκεια...



Αλλά τι να περιμένεις από κάποιους που καθοδηγούνται ακόμη από κάποιους άλλους που γιορτάζουν τα γενέθλια του Χίτλερ κάθε 20 Απριλίου, την ίδια ημερομηνία που ο Χιτλερ χάριζε επ' αφορμή των γενεθλίων του την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη στους Βούλγαρους;



Τους Βούλγαρους που καμιά επίπτωση δεν είχαν για την συνεργασία τους στον Β'Π.Π. με τον άξονα, αφού τους έσωσαν στην διάσκεψη των Παρισίων, οι ιδεολογικοί καθοδηγητές του νεαρού Τσίπρα που έδραζαν εκείνη την εποχή στην Σοβιετική Ένωση.



Ούτε περασμένα, ούτε ξεχασμένα... αλλιώς θα την πατήσουμε!

Ο ένας παρέδωσε την Μακεδονία στους Βούλγαρους και ο άλλος στις αποβολές των Βουλγάρων!Αλλά δεν φταίει κανείς... Εμείς φταίμε που δεν διαμορφώσαμε τις συνθήκες για να έχει ήδη συλληφθεί ο Τσίπρας για το ξεπούλημα της Μακεδονίας.Κι αντ' αυτού, νεκραναστένεται πολιτικά και διεκδικεί με αξιώσεις τον θώκο της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης χωρίς να αποκλείεται στο μέλλον να διεκδικήσει και με αξιώσεις την πρωθυπουργική καρέκλα μιας "δεύτερης φοράς αριστεράς" που θα ολοκληρώσει το έργο της πρώτης, αφού υπάρχει πολύ πράγμα να παραχωρήσει στον εχθρό με πρώτο και καλύτερο το Αιγαίο.«Θα εφαρμόζαμε το διεθνές ένταλμα σύλληψης για τον Νετανιάχου» είπε η Κουφονικολάκου η νέα ατραξιόν του Αλέξη και εκπρόσωπος τύπου του ακατανόμαστου κόμματος του, ταυτιζόμενη πλήρως με τον Ερντογάν και την τουρκία που μάλιστα έχουν εκδώσει και δικά τους εντάλματα σύλληψης του Ισραηλινού πρωθυπουργού.