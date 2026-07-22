Πυρκαγιά κοντά σε στρατόπεδο στον Τύρναβο – Εξετάζονται καταγγελίες για δύο ταυτόχρονες εστίες

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε πριν λίγη ώρα σε αγροτική έκταση πλησίον του στρατοπέδου «Σχοινά» στον Τύρναβο, πίσω από το σχολικό συγκρότημα που λε...

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε πριν λίγη ώρα σε αγροτική έκταση πλησίον του στρατοπέδου «Σχοινά» στον Τύρναβο, πίσω από το σχολικό συγκρότημα που λειτουργεί εντός των εγκαταστάσεων και φιλοξενεί το Δημοτικό Σχολείο Δένδρων – Αγίας Σοφίας – Πλατανουλίων.Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, οι οποίες έθεσαν γρήγορα τη φωτιά υπό έλεγχο, αποτρέποντας την επέκτασή της. Σημαντική ήταν και η συμβολή της υδροφόρας του Δήμου Τυρνάβου, η οποία συνέδραμε από την πρώτη στιγμή στο έργο της κατάσβεσης.Όπως αναφέρει το onlarissa.gr, από τα πρώτα λεπτά στο σημείο βρέθηκε και ο Δήμαρχος Τυρνάβου Στέλιος Τσικριτσής, ο οποίος ενημερώθηκε από περίοικους και επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή με μεγάλες βιοτεχνικές εγκαταστάσεις ότι, και σύμφωνα με τις καταγγελίες τους, εκδηλώθηκε σχεδόν ταυτόχρονα και δεύτερη εστία πυρκαγιάς σε κοντινό σημείο, γεγονός που δημιουργεί σοβαρές υποψίες για εμπρησμό.Τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές, οι οποίες εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα.