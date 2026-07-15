Ανείπωτη η τραγωδία στη Χαλκιδική: Μαζί με τη μητέρα και το βρέφος, νεκρός και ο πατέρας μετά το τροχαίο...

Τέλος δεν έχει η τραγωδία στην άσφαλτο στη Σιθωνία Χαλκιδικής, καθώς κατέληξε και ο πατέρας, ο οποίος είχε τραυματισθεί πολύ σοβαρά στο ...
Τέλος δεν έχει η τραγωδία στην άσφαλτο στη Σιθωνία Χαλκιδικής, καθώς κατέληξε και ο πατέρας, ο οποίος είχε τραυματισθεί πολύ σοβαρά στο τροχαίο δυστύχημα με νεκρούς τη μητέρα και ένα βρέφος.
Ένα παιδί νοσηλεύεται και αυτό με σοβαρά τραύματα.
Υπενθυμίζεται ότι σήμερα Τετάρτη αυτοκίνητο συγκρούστηκε με βυτιοφόρο.
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