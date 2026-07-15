Ανείπωτη η τραγωδία στη Χαλκιδική: Μαζί με τη μητέρα και το βρέφος, νεκρός και ο πατέρας μετά το τροχαίο...

Τέλος δεν έχει η τραγωδία στην άσφαλτο στη Σιθωνία Χαλκιδικής, καθώς κατέληξε και ο πατέρας, ο οποίος είχε τραυματισθεί πολύ σοβαρά στο ...

Τέλος δεν έχει η τραγωδία στην άσφαλτο στη Σιθωνία Χαλκιδικής, καθώς κατέληξε και ο πατέρας, ο οποίος είχε τραυματισθεί πολύ σοβαρά στο τροχαίο δυστύχημα με νεκρούς τη μητέρα και ένα βρέφος.Ένα παιδί νοσηλεύεται και αυτό με σοβαρά τραύματα.Υπενθυμίζεται ότι σήμερα Τετάρτη αυτοκίνητο συγκρούστηκε με βυτιοφόρο.