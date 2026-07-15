Ο πρώην Υπ. Εξωτερικών του Ιράν καλεί σε χερσαία επιδρομή για την απαγωγή 100 Αμερικανών στρατιωτών και τη μεταφορά τους στο Ιράν

Ο Μανουσέρ Μοτακί προτείνει μια χερσαία επίθεση σε αμερικανική βάση για τη σύλληψη περίπου 100 Αμερικανών στρατιωτικών, σύμφωνα με το Ira...

Ο Μανουσέρ Μοτακί προτείνει μια χερσαία επίθεση σε αμερικανική βάση για τη σύλληψη περίπου 100 Αμερικανών στρατιωτικών, σύμφωνα με το Iran International, εν μέσω αυξανόμενων εντάσεων στον Κόλπο.Ένας πρώην υπουργός Εξωτερικών του Ιράν κάλεσε δημοσίως σε χερσαία επίθεση εναντίον αμερικανικής στρατιωτικής βάσης στην περιοχή, με ρητό στόχο τη σύλληψη περίπου 100 Αμερικανών στρατιωτικών και τη μεταφορά τους πίσω στο Ιράν ως αιχμαλώτων, σύμφωνα με το Iran International.Ο Μανουσέρ Μοτακί, ο οποίος υπηρέτησε ως υπουργός Εξωτερικών του Ιράν από το 2005 έως το 2010 και τώρα είναι μέλος του κοινοβουλίου του Ιράν, έκανε την πρόταση εν μέσω της συνεχιζόμενης κλιμάκωσης μεταξύ της Τεχεράνης και της Ουάσιγκτον.«Η πρότασή μου είναι να εξαπολύσουμε μια χερσαία επίθεση σε μία από τις βάσεις των ΗΠΑ στην περιοχή, να συλλάβουμε 100 Αμερικανούς και να τους μεταφέρουμε στο Ιράν», δήλωσε ο Μοτακί.Η παρατήρηση αυτή εντάσσεται σε ένα ευρύτερο μοτίβο Ιρανών αξιωματούχων που προβάλλουν τη σύλληψη Αμερικανών στρατιωτών ως μέσο πίεσης.Το Iran International ανέφερε ξεχωριστά ότι σχολιαστές που πρόσκεινται στους Φρουρούς της Επανάστασης έχουν συζητήσει πώς οποιαδήποτε αμερικανική απόπειρα κατάληψης ιρανικών νησιών στον Περσικό Κόλπο θα μπορούσε να τροφοδοτήσει απευθείας μια μακροχρόνια στρατηγική του IRGC (Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης) που βασίζεται στη σύλληψη Αμερικανών στρατιωτών.Τα σχόλια ακολουθούν εβδομάδες παρόμοιας ρητορικής από ανώτερα στελέχη του πολιτικού και στρατιωτικού κατεστημένου του Ιράν.Ο Γραμματέας του Ανώτατου Εθνικού Συμβουλίου Ασφαλείας, Αλί Λαριτζανί, προειδοποίησε πριν από τον θάνατό του ότι οι ιρανικές δυνάμεις «περίμεναν» τα αμερικανικά στρατεύματα να εισέλθουν στη χώρα, λέγοντας ότι ήταν «έτοιμες να ντροπιάσουν» το προσωπικό των ΗΠΑ, σκοτώνοντας και αιχμαλωτίζοντάς τους κατά χιλιάδες, σύμφωνα με το Al Jazeera.Ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου Μοχαμάντ Μπακέρ Καλιμπάφ εξέδωσε παρόμοια προειδοποίηση, λέγοντας ότι οι ιρανικές δυνάμεις περίμεναν τα αμερικανικά χερσαία στρατεύματα για να «τους παραδώσουν στις φλόγες», ενώ ο Γολαμρεζά Μεσμπαχί-Μογαντάμ του Συμβουλίου Σκοπιμότητας προειδοποίησε ξεχωριστά ότι οποιαδήποτε κίνηση των ΗΠΑ κατά των ιρανικών νησιών θα ισοδυναμούσε με «συλλογική αυτοκτονία» για τις αμερικανικές δυνάμεις.Η πρόταση του Μοτακί έρχεται με φόντο μια ραγδαία επιδεινούμενη κατάσταση ασφαλείας στον Κόλπο.Η ζωντανή κάλυψη του Iran International την Τετάρτη 15/07 ανέφερε ότι ο στρατός του Ιράν δήλωσε ότι θα απαντήσει μετά από αμερικανικό πλήγμα σε στρατώνα στο νοτιοανατολικό Ιράν που σκότωσε επτά στρατιωτικούς, και ότι το Ιράν είχε καταθέσει επίσημη καταγγελία στα Ηνωμένα Έθνη τεκμηριώνοντας 42 εικαζόμενες παραβιάσεις από την Ουάσιγκτον του μνημονίου συνεννόησης μεταξύ των δύο χωρών.Η Ινδία και η Νέα Ζηλανδία κάλεσαν ξεχωριστά ανώτερους Ιρανούς διπλωμάτες αυτή την εβδομάδα λόγω της κλιμάκωσης και των επιθέσεων κατά της εμπορικής ναυτιλίας στα Στενά του Ορμούζ.Ούτε το Πεντάγωνο ούτε ο Λευκός Οίκος έχουν σχολιάσει δημοσίως τις δηλώσεις του Μοτακί.