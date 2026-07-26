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ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΣΚΛΑΒΕΣ ΠΑΤΡΙΔΕΣ

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Όχι, ΔΕΝ είναι από χαρτί..!! Θα πάθετε πλάκα όταν μάθετε από τι φτιάχνονται τα χαρτονομίσματα!

Ιουλίου 26, 2026

«Pay the paper» λένε καμιά φορά οι Αμερικανοί όταν πρόκειται για πληρωμές. Τα χαρτονομίσματα μπορεί να φαίνονται ότι είναι πλασμένα από ...


«Pay the paper» λένε καμιά φορά οι Αμερικανοί όταν πρόκειται για πληρωμές. Τα χαρτονομίσματα μπορεί να φαίνονται ότι είναι πλασμένα από χαρτί (το λέει και η λέξη άλλωστε) ωστόσο η αλήθεια είναι πολύ διαφορετική.




Ξέρεις από τι φτιάχνονται τα χαρτονομίσματα; Στην παρακάτω φωτογραφία σας έχουμε τα συστατικά:





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