Έβρος: Συνελήφθη «Έλληνας» που μετέφερε 11 λαθρομετανάστες με ΙΧ

Ένδεκα άτομα επιβίβασε Έλληνας οδηγός σε ΙΧ αυτοκίνητο προκειμένου να τα μεταφέρει παράνομα στο εσωτερικό της χώρας. Σύμφωνα με σχετική...



Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Αλεξανδρούπολης, ενώ την προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Σουφλίου.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, χθες το πρωί συνελήφθη σε επαρχιακή οδό του Έβρου, από αστυνομικούς του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Σουφλίου της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης, σε συνεργασία με αξιωματούχους του Frontex, ένας ημεδαπός διακινητής, ο οποίος προωθούσε στο εσωτερικό της χώρας 11 μη νόμιμους μετανάστες. Οι αστυνομικοί κατέσχεσαν το αυτοκίνητο και δύο κινητά τηλέφωνα.