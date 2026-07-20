«Θα διαλύαμε τον τούρκικο στόλο στην Κύπρο αν μας άφηναν»... λέει ο Τηλεγραφητής του «Γλαύκος» Χαράλαμπος Γιακουβάκης:









Ο Πτέραρχος ε.α Μιχάλης Κωστάκος αποκάλυψε μιλώντας πριν χρόνια, τις λεπτομέρειες για την αποστολή των F-4 Phantom που δεν έγινε,αφήνοντας τους Τούρκους ανενόχλητους να ολοκληρώσουν την εισβολή στην Κύπρο. Δεν ήταν η μοναδική αποστολή που ακυρώθηκε…Στο ραδιόφωνο της Κύπρου ΠΟΛΙΤΗΣ 107,6 μίλησε ο τηλεγραφητής του υποβρυχίου ΓΛΑΥΚΟΣ.Όπως γράφει το politis.com.cy “το υποβρύχιο του ελληνικού ναυτικού ‘‘Γλαύκος’’, αν και στις 20 Ιουλίου 1974 βρισκόταν ανοιχτά της Κερύνειας, πήρε εντολή να επιστρέψει στη Ρόδο.«Όλα τα σήματα εκείνων των έξι ωρών βρίσκονται στο ημερολόγιο πλοίου, το οποίο βρίσκεται στο φάκελο της Κύπρου», δήλωσε στον ΠΟΛΙΤΗ 107.6 ο Χαράλαμπος Γιακουβάκης, απόστρατος αξιωματικός του πολεμικού ναυτικού, ο οποίος τις πρώτες ημέρες της τουρκικής εισβολής ήταν τηλεγραφητής στο υποβρύχιο του ελληνικού ναυτικού ‘‘Γλαύκος’’, το οποίο αν και στις 20 Ιουλίου 1974 βρισκόταν ανοιχτά της Κερύνειας, πήρε εντολή να επιστρέψει στη Ρόδο.Ήταν ο άνθρωπος που λάμβανε τα σήματα από το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού εκείνη τη μέρα.Το μαύρο καλοκαίρι του 1974, τα υπερσύγχρονα για την εποχή υποβρύχια ΓΛΑΥΚΟΣ και ΝΗΡΕΥΣ (S111) διατάχθηκαν να πλεύσουν προς τη Κύπρο, προτού ανακληθούν δύο φορές.«Από τις 13-14 τορπίλες του υποβρυχίου, το 50% να είχε ευστοχία θα επέφερε βαρύ πλήγμα στο τουρκικό ναυτικό», δήλωσε ο Χαράλαμπος Γιακουμάκης.Το βράδυ της παραμονής της εισβολής του έδωσε εντολή ο κυβερνήτης του υποβρυχίου να βγει στη γέφυρα και να σβήσει τα νούμερα ‘‘S110’’, για να μη φαινόταν ότι είναι ελληνικό.