Επτά φωτιές σε 10 χρόνια είχαν βάλει στη Μεσσηνία ο κοινοτάρχης, ο αδελφός του και ένας πυροσβέστης -Πώς δρούσαν

Πρόκειται για έναν πρόεδρο κοινότητας, τον αδελφό του και έναν πυροσβέστη πενταετούς υποχρέωσης, εις βάρος των οποίων εκτελέστηκαν αντίσ...

Πρόκειται για έναν πρόεδρο κοινότητας, τον αδελφό του και έναν πυροσβέστη πενταετούς υποχρέωσης, εις βάρος των οποίων εκτελέστηκαν αντίστοιχα εντάλματα σύλληψης.Σύμφωνα με τις Αρχές, η έρευνα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) του Πυροσβεστικού Σώματος, αναφορικά με σειρά πυρκαγιών που εκδηλώθηκαν τα τελευταία χρόνια στην περιοχή της Τοπικής Κοινότητας Μεταμόρφωσης Μεσσηνίας, ήταν πολύμηνη.Από τα μέχρι τώρα στοιχεία της έρευνας προκύπτει ότι πρόκειται για εμπρησμούς από πρόθεση το διάστημα 2015-2025 και συγκεκριμένα για συνολικά επτά πυρκαγιές (3 δασικές και 4 αγροτικές) που εκδηλώθηκαν στην περιοχή της τοπικής κοινότητας Μεταμόρφωσης Μεσσηνίας, ενώ οι συλληφθέντες φέρεται να δρούσαν από κοινού. Παράλληλα, οι τρεις άνδρες, ηλικίας 45 έως 65 ετών, κατηγορούνται και για άλλα αδικήματα, όπως εκβιασμοί, διακεκριμένες φθορές και κλοπές που φέρεται να διέπραξαν σε βάθος δεκαετίας.Η έρευνα της Δ.Α.Ε.Ε., η οποία διήρκεσε περίπου δύο χρόνια και πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με ανακριτικούς υπαλλήλους της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Γαργαλιάνων, αφορούσε τη διερεύνηση πολλαπλών περιστατικών πυρκαγιών, τα οποία, σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισης, παρουσίαζαν κοινά χαρακτηριστικά ως προς τον τρόπο δράσης, τη συχνότητα εκδήλωσης, τη χωρική συγκέντρωση και τον τρόπο έναρξης.Στο πλαίσιο της προανάκρισης συλλέχθηκε και αξιολογήθηκε εκτενές αποδεικτικό υλικό, μεταξύ του οποίου περιλαμβάνονται μαρτυρικές καταθέσεις, στοιχεία από το ιστορικό των περιστατικών, πληροφοριακό υλικό, καθώς και στοιχεία που προέκυψαν από ειδικές ανακριτικές πράξεις, οι οποίες διενεργήθηκαν σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες.Από την αξιολόγηση του συνόλου των στοιχείων προέκυψαν σοβαρές ενδείξεις για την εμπλοκή συγκεκριμένων προσώπων στην πρόκληση των υπό διερεύνηση πυρκαγιών. Η δικογραφία υποβλήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή και, κατόπιν αξιολόγησης των στοιχείων της προανάκρισης, εκδόθηκαν τα σχετικά εντάλματα σύλληψης, τα οποία εκτελέστηκαν σήμερα.Σύμφωνα με όσα μετέδωσε ο ΣΚΑΪ, οι κατηγορούμενοι είχαν την ευθύνη της διανομής του αρδευτικού νερού και φέρονται να ζητούσαν έως και 100 ευρώ από αγρότες προκειμένου να κατευθύνουν το νερό προς τα χωράφια τους.Κατά το κατηγορητήριο, όσοι δεν ανταποκρίνονταν στις απαιτήσεις τους γίνονταν στόχος εκβιασμών, πυρπολούσαν τα χωράφια τους με ελιές ή άλλες καλλιέργειες, με τις πυρκαγιές να επεκτείνονται σε δασικές περιοχές. Στους συλληφθέντες αποδίδονται εμπρησμοί σε αγροτικές εκτάσεις, αποθήκες και αγροικίες, καθώς και καταστροφές ή κλοπές αγροτικού εξοπλισμού και παραγωγής.Παράλληλα, ερευνάται η πιθανή σύνδεση της δράσης τους με αγροτικές επιδοτήσεις, καθώς σύμφωνα με τη δικογραφία φέρονται να εξανάγκαζαν αγρότες να τους παραχωρούν ή να τους εκμισθώνουν αγροτεμάχια, ώστε να τα δηλώνουν οι ίδιοι και να λαμβάνουν τις σχετικές ενισχύσεις.