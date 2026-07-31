Η Τουρκία εκπαιδεύει Σομαλούς σε τουρκικά στρατόπεδα και συνεχίζει τις υπεράκτιες γεωτρήσεις στη Σομαλία

Η Τουρκία και η Σομαλία διευρύνουν τη συνεργασία τους πέρα από τη στρατιωτική εκπαίδευση, καθώς η ναυτική υποστήριξη για την επιχείρηση...
Η Τουρκία και η Σομαλία διευρύνουν τη συνεργασία τους πέρα από τη στρατιωτική εκπαίδευση, καθώς η ναυτική υποστήριξη για την επιχείρηση γεώτρησης CURAD-1 και οι νέες ‘αλιευτικές εργασίες με τουρκικά αλιευτικά’ προσθέτουν ενεργειακούς και θαλάσσιους πόρους στην διμερή ατζέντα.
Η στρατιωτική εκπαίδευση παραμένει ο θεσμικός πυρήνας, ενώ η υπεράκτια εξερεύνηση και η θαλάσσια προστασία έχουν προσθέσει νέα επιχειρησιακά επίπεδα.
Η στρατιωτική ακαδημία TURKSOM στο Μογκαντίσου συνεχίζει να εκπαιδεύει Σομαλούς αξιωματικούς, υπαξιωματικούς και προσωπικό των ειδικών δυνάμεων, καθώς η ομοσπονδιακή κυβέρνηση εργάζεται για την ενίσχυση των εθνικών δομών διοίκησης.
Ο Σομαλός πρόεδρος Χασάν Σεΐχ Μοχάμουντ παρευρέθηκε στην τελευταία τελετή αποφοίτησης στην TURKSOM τον Ιούλιο μαζί με τον Διοικητή των Τουρκικών Χερσαίων Δυνάμεων, Στρατηγό Μετίν Τοκέλ. Σομαλοί αξιωματούχοι παρουσίασαν τους αποφοίτους ως μέρος της μελλοντικής ηγεσίας του Σομαλικού Εθνικού Στρατού.
Εν τω μεταξύ, τουρκικές ναυτικές ομάδες έχουν εναλλάσσεται στα σομαλικά ύδατα για να παρέχουν υλικοτεχνική υποστήριξη, να βοηθήσουν στις θαλάσσιες επιχειρήσεις και να προστατεύσουν τον στόλο που συνοδεύει το γεωτρύπανο Çağrı Bey.
Το τουρκικό υπουργείο Άμυνας δήλωσε ότι οι TCG Göksu, TCG Gelibolu και TCG Sancaktar πραγματοποίησαν υλικοτεχνικές μεταφορές και υποστήριξαν δραστηριότητες ναυτικής ομάδας εργασίας.
Μια άλλη ομάδα που περιλάμβανε τις TCG Gaziantep, TCG Bafra και TCG Yüzbaşı Güngör Durmuş ολοκλήρωσε καθήκοντα στην ίδια περιοχή πριν ξεκινήσει το ταξίδι επιστροφής της.
Οι αναπτύξεις δείχνουν επαναλαμβανόμενη ναυτική υποστήριξη παράλληλα με την μόνιμη εκπαιδευτική αποστολή της Τουρκίας στο Μογκαντίσου.
Το Κοινοβούλιο διατήρησε τη νομική βάση για αυτές τις δραστηριότητες όταν παρέτεινε την στρατιωτική και ναυτική αποστολή της Τουρκίας στη Σομαλία έως τον Ιούλιο του 2028.
Η εντολή καλύπτει την τρομοκρατία, την πειρατεία, τις ένοπλες ληστείες στη θάλασσα, την παράνομη αλιεία, το λαθρεμπόριο και τις απειλές για τους σομαλικούς οικονομικούς πόρους. Επιτρέπει επίσης στις τουρκικές δυνάμεις να επιχειρούν σε θαλάσσιες περιοχές που καθορίζονται από κοινού από τις δύο κυβερνήσεις.
Το CURAD-1 μεταφέρει ενεργειακούς δεσμούς στην ανοιχτή θάλασσα
Στο CURAD-1, το Çağrı Bey διεξάγει την πρώτη υπερπόντια επιχείρηση γεώτρησης βαθέων υδάτων της Τουρκίας .
Το πηγάδι βρίσκεται περίπου 372 χιλιόμετρα ανοιχτά του Μογκαντίσου, σε νερό βάθους σχεδόν 3.500 μέτρων. Η επιχείρηση έχει σχεδιαστεί για να φτάσει σε συνολικό βάθος 7.500 μέτρων, συμπεριλαμβανομένων περισσότερων από 4.000 μέτρων κάτω από τον πυθμένα της θάλασσας.
Το Υπουργείο Ενέργειας και Φυσικών Πόρων της Τουρκίας δήλωσε ότι η επιχείρηση είχε προγραμματιστεί να διαρκέσει περίπου 288 ημέρες. Τα πλοία υποστήριξης Altan, Korkut και Sancar συνεργάζονται με το Çağrı Bey, ενώ σε τουρκικά πολεμικά πλοία έχουν ανατεθεί καθήκοντα συνοδείας και προστασίας.
Δεν έχει ανακοινωθεί καμία ανακάλυψη πετρελαίου ή φυσικού αερίου. Καμία από τις δύο κυβερνήσεις δεν έχει δημοσιεύσει εκτίμηση αποθεμάτων ή εμπορική αξιολόγηση.
Η γεώτρηση ακολούθησε την σεισμική εκστρατεία στο Oruç Reis σε τρία υπεράκτια οικόπεδα. Η μετάβαση από τις σεισμικές έρευνες στις γεωτρήσεις έφερε στην επιχείρηση έναν ειδικό στόλο υποστήριξης και την τουρκική ναυτική προστασία.
Η Αλιεία ανοίγει μια ακόμη θαλάσσια διαδρομή
Μια τουρκική αντιπροσωπεία κυβερνητικών αξιωματούχων και εκπροσώπων αλιευτικών εταιρειών επισκέφθηκε το λιμάνι του Μογκαντίσου τον Ιούλιο για να αξιολογήσει ένα διμερές αλιευτικό έργο.
Οι συνομιλίες κάλυψαν τις λιμενικές εγκαταστάσεις, τις αλιευτικές δραστηριότητες και την πιθανή ικανότητα επεξεργασίας και εξαγωγής.
Σομαλοί αξιωματούχοι συνέδεσαν το σχέδιο με τις προσπάθειες κατά της παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας, η οποία εδώ και καιρό περιορίζει την ικανότητα της χώρας να επωφεληθεί από την ακτογραμμή της.
Η τουρκική πλευρά δεν έχει αποκαλύψει πλήρως τη δομή ιδιοκτησίας, τις ρυθμίσεις αδειοδότησης ή την κλίμακα της προτεινόμενης επιχείρησης.
Ακόμα και σε αυτό το στάδιο, το έργο προσθέτει μια εμπορική διάσταση στη συνεργασία που ήδη εκτείνεται σε στρατιωτική εκπαίδευση, ναυτική δραστηριότητα και εξερεύνηση ενέργειας. Echedoros.blog
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