Συνελήφθησαν δύο αλλοδαποί νεαροί που άρπαζαν αλυσίδες με τη βία από γυναίκες σε σταθμούς του ΗΣΑΠ

Από την προανακριτική έρευνα, προέκυψε ότι οι νεαροί εμπλέκονται σε τουλάχιστον 3 περιπτώσεις κατά τις οποίες με τη χρήση σωματικής βίας αφαίρεσαν αλυσίδες λαιμού από γυναίκες σε σταθμούς ΗΣΑΠ.Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για κατά περίπτωση ληστεία κατά συναυτουργία και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Οι συλληφθέντες, με τη σε βάρος τους σχηματισθείσα δικογραφία, οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.Η ανακοίνωση της αστυνομίαςΣυνελήφθησαν, βραδινές ώρες της 6-7-2026, από αστυνομικούς του Σχεδίου Αριάδνη/Γ.Α.Δ.Α., -2- αλλοδαποί ηλικίας 17 και 18 ετών, οι οποίοι διέπρατταν ληστείες με βίαιο τράβηγμα αλυσίδων λαιμού από γυναίκες σε σταθμούς ΗΣΑΠ.Ειδικότερα, περιπολούντες αστυνομικοί του Σχεδίου Αριάδνη στο σταθμό ΗΣΑΠ «Κηφισιά», εντόπισαν τους κατηγορούμενους τους οποίους έκριναν ύποπτους και τους κάλεσαν σε έλεγχο, στο πλαίσιο του οποίου στην κατοχή του 18χρονου βρέθηκε και κατασχέθηκε σιδερογροθιά ηλεκτρικής εκκένωσης.Στη συνέχεια τους οδήγησαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κηφισιάς/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α., όπου από την προανακριτική έρευνα, προέκυψε ότι σε τουλάχιστον -3- περιπτώσεις, με τη χρήση σωματικής βίας αφαίρεσαν αλυσίδες λαιμού από γυναίκες σε σταθμούς ΗΣΑΠ.Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για -κατά περίπτωση- ληστεία κατά συναυτουργία και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.Οι συλληφθέντες, με τη σε βάρος τους σχηματισθείσα δικογραφία, οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.