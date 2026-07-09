Χειροπέδες σε Έλλαδίτη δικηγόρο στην Κύπρο για σεξουαλική παρενόχληση 19χρονης πελάτισσας του

Συνελήφθη στη Λεμεσό δικηγόρος με καταγωγή από την Ελλάδα, ο οποίος καταγγέλθηκε από 19χρονη για σεξουαλική παρενόχληση μέσα στα γραφεία ...



Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η 19χρονη είχε συλληφθεί χθες (8/7) έπειτα από επιχείρηση της ΥΚΑΝ (Υπηρεσίας Καταπολέμησης Ναρκωτικών) στη Λεμεσό, για υπόθεση κατοχής μικρής ποσότητας ναρκωτικών. Σε δημοσιεύματα γίνεται λόγος για εντοπισμό περίπου 65 γραμμαρίων ναρκωτικών σε σπίτι, στο πλαίσιο επιχείρησης κατά την οποία συνελήφθη η 19χρονη και ακόμη ένα άτομο.



Η νεαρή μεταφέρθηκε στα γραφεία της ΥΚΑΝ για ανάκριση και όπως προβλέπεται, ζήτησε να εκπροσωπηθεί από δικηγόρο. Ο δικηγόρος κλήθηκε για να αναλάβει τη νομική της εκπροσώπηση. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της συνεννόησης τους, η 19χρονη κατήγγειλε ότι ο δικηγόρος την παρενόχλησε σεξουαλικά, αγγίζοντάς την σε σημεία του σώματός της.



Μετά την καταγγελία, ενημερώθηκε το Τμήμα Ανιχνεύσεως Εγκλημάτων Λεμεσού, το οποίο προχώρησε στη σύλληψη του δικηγόρου. Ο ίδιος ανακρίθηκε και σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, έδωσε συγκεκριμένες απαντήσεις στους ανακριτές. Ο φάκελος της υπόθεσης έχει προωθηθεί στον γενικό εισαγγελέα ο οποίος αναμένεται να δώσει οδηγίες για τον περαιτέρω χειρισμό. Οι εξετάσεις συνεχίζονται, ενώ λόγω της φύσης της υπόθεσης οι Αρχές αποφεύγουν την δημοσιοποίηση λεπτομερειών.



Για τον δικηγόρο ισχύει, αυτονόητα, το τεκμήριο της αθωότητας. Η υπόθεση όμως δημιουργεί εύλογα ερωτήματα, καθώς η καταγγελία αφορά χώρο αστυνομικής υπηρεσίας και πρόσωπο που είχε κληθεί για να προστατεύσει τα δικαιώματα νεαρής συλληφθείσας, ενώ ο ίδιος δικηγόρος πριν από χρόνια είχε καταγγελθεί επίσης για σεξουαλική παρενόχληση πελάτισσας του στις κεντρικές φυλακές.



Η καταγγελία αποκτά μεγαλύτερη βαρύτητα επειδή αφορά σχέση δικηγόρου και προσώπου που τελεί υπό αστυνομική διερεύνηση. Η σχέση αυτή δημιουργεί σχέση εμπιστοσύνης αλλά και ανισορροπία ισχύος. Μια 19χρονη που μόλις έχει συλληφθεί, βρίσκεται σε αστυνομικό περιβάλλον και αναμένει ανάκριση, είναι εξ ορισμού σε ευάλωτη θέση.



Ο Κώδικας Δεοντολογίας των δικηγόρων στην Κύπρο προβλέπει ότι ο δικηγόρος υπηρετεί τη δικαιοσύνη, υπερασπίζεται τα δικαιώματα του πελάτη του και οφείλει να τηρεί την τιμή και την αξιοπρέπεια του επαγγέλματος. Επίσης, το Πειθαρχικό Συμβούλιο των δικηγόρων έχει δικαιοδοσία να εξετάζει υποθέσεις αντιεπαγγελματικής ή επονείδιστης συμπεριφοράς και μπορεί να επιβάλει κυρώσεις, από επίπληξη μέχρι αναστολή ή διαγραφή από το μητρώο δικηγόρων.



Είχε καταγγελθεί και πάλι το 2009Η σημερινή καταγγελία δεν είναι η πρώτη αυτού του είδους για τον ίδιο δικηγόρο. Ο 51χρονος τότε δικηγόρος φερόταν να είχε προβεί το 2009 σε άσεμνη επίθεση και σεξουαλική εκμετάλλευση 28χρονης Ουκρανής πελάτισσάς του μέσα στις Κεντρικές Φυλακές. Η γυναίκα βρισκόταν υπό κράτηση και ο δικηγόρος την υπεράσπιζε, αφού είχε εξασφαλιστεί νομική αρωγή.



ΚλείσιμοΟ δικηγόρος είχε επισκεφθεί την πελάτισσά του στις Κεντρικές Φυλακές για να συζητήσουν την υπόθεσή της. Η συμπεριφορά που του αποδιδόταν καταγράφηκε από κάμερες του σωφρονιστικού ιδρύματος. Αναφερόταν επίσης ότι ο Γενικός Εισαγγελέας είχε διατάξει τότε την άσκηση ποινικής δίωξης, ενώ εναντίον του είχε εκδοθεί ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης, καθώς φέρεται να είχε προλάβει να εγκαταλείψει την Κύπρο.



Ωστόσο κάτω από άγνωστες συνθήκες επέστρεψε στην Κύπρο και συνέχιζε να ασκεί το επάγγελμα, ενώ είχε παραπεμφθεί στο Πειθαρχικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου.

Συνελήφθη στη Λεμεσό δικηγόρος με καταγωγή από την Ελλάδα, ο οποίος καταγγέλθηκε από 19χρονη για σεξουαλική παρενόχληση μέσα στα γραφεία της ΥΚΑΝ (Υπηρεσίας Καταπολέμησης Ναρκωτικών) της κυπριακής Αστυνομίας.