Χρυσά αντικείμενα από ένα βυζαντινό πλοίο βρέθηκαν στον βυθό της Αδριατικής Θάλασσας

Φωτογραφία: Pravda.ru από τον Pavel Sinitsyn, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/Υποβρύχιος αρχαιολόγοςΕρευνητές από το Κροατικό Ινστιτούτο Συντήρησης διεξήγαγαν τη μελέτη κοντά στο νησί Μλιέτ στην Αδριατική Θάλασσα. Σε βάθος 40 μέτρων, οι επιστήμονες ανακάλυψαν τα ερείπια ενός φορτηγού πλοίου, μήκους περίπου 18 μέτρων και εκτόπισματος περίπου 60 τόνων. Μόνο λίγα ξύλινα στοιχεία του κύτους παρέμειναν, αλλά στον βυθό βρέθηκε μεγάλος αριθμός βυζαντινών αμφορέων για κρασί, λάδι και σάλτσα ψαριού.Σύνθεση του χρυσού θησαυρούΠρωταρχικό ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα κοσμήματα και τα νομίσματα. Ανάμεσά τους είναι 14 χρυσά σόλδια που κόπηκαν στην Κωνσταντινούπολη κατά τη διάρκεια της δυναστείας του Ηρακλείου, και ένα χρυσό δαχτυλίδι με την εικόνα του ηγεμόνα. Ανακαλύφθηκαν επίσης θραύσματα τεσσάρων ζωνών, συμπεριλαμβανομένων μοναδικών αγκραφών. Η μία είναι ένθετη με ρουμπίνια, σμαράγδια και μαργαριτάρια, ενώ η άλλη είναι χαραγμένη με πουλιά και κέρατα της αφθονίας.Ο αρχαιολόγος Ιγκόρ Μίχολεκ σημειώνει ότι τέτοιες αγκράφες δεν έχουν βρεθεί ποτέ σε υποβρύχια έρευνα. Η ομοιότητα αυτών των αντικειμένων με σετ ζωνών που βρέθηκαν σε πλούσιες ταφές των Αβάρων υποδηλώνει ότι πιθανότατα κατασκευάστηκαν στο ίδιο εργαστήριο.Ο αρχαιολόγος Πάβελ Σινίτσιν επισημαίνει ότι η παρουσία ειδών πολυτελείας παράλληλα με μια σχετικά μικρή ποσότητα εμπορικού φορτίου (αμφορέα) συχνά υποδηλώνει ιδιωτικές ή κρατικές μεταφορές και όχι τακτικό εμπόριο. Ωστόσο, χωρίς την αποκρυπτογράφηση των επιγραφών σε σφραγίδες ή έγγραφα της εποχής, είναι αδύνατο να προσδιοριστεί με ακρίβεια ο ιδιοκτήτης αυτών των αντικειμένων.Τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης συμπληρώνουν τα δεδομένα για τις θαλάσσιες μεταφορές κατά μήκος της Αδριατικής κατά τον 7ο έως 8ο αιώνα, μια περίοδο που σε μεγάλο βαθμό δεν καταγράφεται σε γραπτές πηγές. Ο κύριος περιορισμός της μελέτης παραμένει η απουσία ενός σημαντικού τμήματος του κύτους του πλοίου, γεγονός που περιπλέκει την ακριβή ανάλυση του σχεδιασμού και της προέλευσής του.