Δεν προφυλσκίστηκε... Σε κατ' οίκον περιορισμό ο 41χρονος για τον θάνατο της διασώστριας στη Σύρο

Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους αφέθηκε η 30χρονη για τον θάνατο της 41χρονης διασώστριας στη Σύρο, μετά την ολοκλήρωση της απολογίας τη...



Όπως δήλωσε ο δικηγόρος του δράστη κατά την ανακρίτρια, ο 41χρονος θα έπρεπε να προφυλακιστεί προσωρινά, ωστόσο η εισαγγελέας έκρινε ότι θα έπρεπε να αφεθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Έτσι η οριστική απόφαση παραπέμπφθηκε στο Συμβούλιο Πλημελλειοδικών το οποίο θα κληθεί να αποφασίσει εντός της εβδομάδος λογικά. Ως τότε ο κατηγορούμενος θα παραμείνει σε κατ' οίκον περιορισμό.





Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους αφέθηκε η 30χρονη για τον θάνατο της 41χρονης διασώστριας στη Σύρο, μετά την ολοκλήρωση της απολογίας της. Ως προς τον 41χρονο υπήρξε διαφωνία ανακριτή και εισαγγελέα, οπότε μέχρι να αποφασίσει για την προφυλάκισή του το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Σύρου, θα παραμείνει σε κατ' οίκον περιορισμό.Σύμφωνα με πληροφορίες η 30χρονη είναι υποχρεωμένη να δίνει το «παρών» στο ΑΤ της περιοχής της κάθε 1η του μήνα και της επιβλήθηκε απαγόρευση εξόδου από τη χώρα.