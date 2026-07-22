Το κινητό τηλέφωνο του Σταύρου Γεωργίου και οι κάμερες ασφαλείας στο επίκεντρο των ερευνών για τον φονικό ξυλοδαρμό του

Το κινητό τηλέφωνο του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, οι κάμερες ασφαλείας της 3ης Σεπτεμβρίου που βρίσκονται κοντά στην πολυκατοικία πο...

Το κινητό τηλέφωνο του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, οι κάμερες ασφαλείας της 3ης Σεπτεμβρίου που βρίσκονται κοντά στην πολυκατοικία που διατηρούσε το δικηγορικό του γραφείο, αλλά και οι καταθέσεις των γειτόνων του έχουν μπει στο μικροσκόπιο των αστυνομικών αρχών, προκειμένου να απαντήσουν σε όλα τα ερωτήματα γύρω από το θάνατο του γνωστού ποινικολόγου και να φτάσουν στα ίχνη των ανθρώπων που φέρεται να του αφαίρεσαν τη ζωή.Από αργά χθες το βράδυ (21.7.26) όπου κι εντοπίστηκε νεκρός ο Σταύρος Γεωργίου από τις δίδυμες ανήλικες κόρες του μέσα στο γραφείο του στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα, οι άνδρες της ΕΛΑΣ προσπαθούν να συνθέσουν τα κομμάτια του παζλ και να φέρουν στο φως όλες τις σκοτεινές λεπτομέρειες της υπόθεσης. Σύμφωνα με τα πρώτα δεδομένα που προέκυψαν από την ιατροδικαστική εξέταση στη σορό του δικηγόρου δεν εντοπίστηκαν τραύματα που να παραπέμπουν στη χρήση μαχαιριού ή όπλου.Αντίθετα όλες οι έως τώρα ενδείξεις οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο Σταύρος Γεωργίου έπεσε θύματα βιαιότατου ξυλοδαρμού. Οι κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις που διαπιστώθηκαν ότι έφερε, οφείλονται σε αλλεπάλληλα χτυπήματα που δέχτηκε με γροθιές και κλοτσιές, ενώ εκτιμάται ότι το κεφάλι του χτυπήθηκε και στην ξύλινη επένδυση ενός κρεβατιού. Ο ποινικολόγος βρέθηκε σε εμβρυακή στάση, γυμνός και μέσα σε μια λίμνη αίματος.Ο γνωστός δικηγόρος είχε τοποθετήσει σε ένα χώρο του γραφείου του ένα κρεβάτι προκειμένου να ξεκουράζεται, ενώ εξαιτίας το φόρτου εργασίας κάποια βράδια κοιμόταν εκεί. Δίπλα σε αυτό το κρεβάτι βρέθηκε νεκρός, ενώ δεν διαπιστώθηκαν ίχνη παραβίασης, γεγονός που δεν αποκλείει το ενδεχόμενο ο Σταύρος Γεωργίου να ήξερε τον άνθρωπο που φέρεται να τον ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου και να ήταν εκείνος που του άνοιξε την πόρτα. Ωστόσο, ερευνώνται όλα τα ενδεχόμενα ακόμα κι αυτό της ληστείας. Έτσι έχουν κληθεί οικεία πρόσωπα του θύματος προκειμένου να δουν εάν λείπουν αντικείμενα από το χώρο.Με βάση τα πρώτα δεδομένα από την ιατροδικαστική εξέταση και την αυτοψία στο χώρο, οι αστυνομικοί κινούνται στο σενάριο της δολοφονίας και για αυτό το λόγο προσπαθούν να βρουν τον άνθρωπο ή τους ανθρώπους που σκότωσαν τον ποινικολόγο. Το κινητό τηλέφωνο του Σταύρου Γεωργίου είναι αυτό που θα μπει πρώτο στη λίστα των αντικειμένων που θα ερευνηθούν από τις αστυνομικές αρχές, προκειμένου να εντοπιστούν τα τελευταία άτομα με τα όποια είχε μιλήσει το θύμα κι εάν είχε προγραμματίσει συνάντηση με κάποιο από αυτά.Παράλληλα οι αστυνομικοί έχουν αρχίσει να συγκεντρώνουν υλικό από κάμερας ασφαλείας της προκειμένου να δουν ποια άτομα μπήκαν ή βγήκαν από την πολυκατοικία στην οποία είχε το γραφείο του ο Σταύρος Γεωργίου. Την ίδια ώρα, λαμβάνονται καταθέσεις από γείτονες του θύματος με την ελπίδα ότι κάποιους από αυτούς να είδε κάποιο άτομο που ενδεχομένως να μπήκε στο γραφείο του ποινικολόγου και ίσως άκουσε κάποιο καβγά η συνομιλίες.Αν και ακόμα δεν έχει προσδιοριστεί η ώρα αλλά και η ακριβής αίτια θανάτου του ποινικολόγου, εκτιμάται ότι ο Σταύρος Γεωργίου πέθανε έως και 24 ώρες πριν εντοπιστεί το πτώμα του από τις δίδυμες κόρες του οι οποίες των έψαχναν, ωστόσο εκείνος δεν απαντούσε στις αλλεπάλληλες κλήσεις τους.