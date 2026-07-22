Γιατί η Αγία Μαρία Μαγδαληνή -που σήμερα τιμάμε τη μνήμη της- θεωρείται προστάτιδα των αρωματοπωλών;

Σύμφωνα με την Ορθόδοξη παράδοση οι άγιοι προστατεύουν από κάθε αρρώστια, χαρακτηρίζονται, όμως, ως προστάτες επαγγελματικών κλάδων, προστά...
Σύμφωνα με την Ορθόδοξη παράδοση οι άγιοι προστατεύουν από κάθε αρρώστια, χαρακτηρίζονται, όμως, ως προστάτες επαγγελματικών κλάδων, προστάτες της μητρότητας, προστάτες προσώπων και καταστάσεων. Η αγία Μαρία η Μαγδαληνή, που η μνήμη της τιμάται στις 22 Ιουλίου, θεωρείται προστάτιδα των αρωματοπωλών.
Η αγία μυροφόρος και ισαπόστολος Μαρία η Μαγδαληνή καταγόταν από τα Μάγδαλα. Όταν πληροφορήθηκε για τον Χριστό, πήγε κοντά του και απαλλάχθηκε από τα δαιμόνια που την ενοχλούσαν και στην συνέχεια έγινε μαθήτρια του.
Η Μαρία η Μαγδαληνή, ακολούθησε τον Χριστό έως το πάθος Του, έγινε μυροφόρος, είδε πρώτη την Ανάσταση, όταν αργά την νύχτα του Σαββάτου είδε τον άγγελο που κύλησε την πέτρα από την θύρα του μνημείου. Επίσης μόλις ξημέρωσε, ενώ στέκοταν κοντά στο μνημείο, είδε δύο αγγέλους με λευκά να κάθονται στο μνημείο και μετά είδε τον Χριστό, ο οποίος μάλιστα επειδή τον πέρασε για τον κηπουρό, της είπε » Μη μου άπτου» (μην με αγγίζεις).
Μετά την ανάληψη του Κυρίου, η Μαρία πήγε στην Έφεσο στον απόστολο και ευαγγελιστή Ιωάννη. Εκεί εκοιμήθη και ενταφιάστηκε.
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