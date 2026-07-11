ΤΩΡΑ... Θεσσαλονίκη: Στα δικαστήρια οι συλληφθέντες για την δολοφονία της Βάγιας Νέστορα !

Στον εισαγγελέα οδηγήθηκαν στις 12.30 το μεσημέρι του Σαββάτου οι τρεις συλληφθέντες για την εμπρηστική επίθεση και τη δολοφονία της Βάγ...

Στον εισαγγελέα οδηγήθηκαν στις 12.30 το μεσημέρι του Σαββάτου οι τρεις συλληφθέντες για την εμπρηστική επίθεση και τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη.Τα μέτρα της αστυνομίας ήταν δρακόντεια με τη μεταγωγή των τριών συλληφθέντων για την εμπρηστική επίθεση να γίνεται ταχύτητα από την πίσω είσοδο του δικαστικού μεγάρου Θεσσαλονίκης.Η 26χρονη, ο 29χρονος και ο 24χρονος περνούν το κατώφλι του εισαγγελέα προκειμένου να τους απαγγελθούν επίσημα οι βαρύτατες κατηγορίες που αντιμετωπίζουν. Στη συνέχεια, αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον της 3ης τακτικής ανακρίτριας Θεσσαλονίκης, από την οποία εκτιμάται ότι θα ζητήσουν και θα λάβουν προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν.Την ίδια στιγμή, στην μπροστινή πλευρά των δικαστηρίων παραμένουν συγκεντρωμένοι οι αλληλέγγυοι από τον αντιεξουσιαστικό χώρο. Αυτός είναι και ο λόγος που υπάρχει μεγάλη αστυνομική παρουσία στο σημείο προκειμένου να αποφευχθεί κάθε είδους ένταση.Σε βάρος τους έχει σχηματιστεί δικογραφία από την Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία, με την κατηγορία της ανθρωποκτονία; από πρόθεση υπό την επιβαρυντική περίσταση της τέλεσης τρομοκρατικής πράξης. Παράλληλα, η έρευνα περιλαμβάνει και σειρά επιπλέον αδικημάτων που συνδέονται με τη δράση της οργάνωσης. Ωστόσο, και οι τρεις αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται κατά την εξέτασή τους από τους αστυνομικούς.