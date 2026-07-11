Το ΥΠΕΞ Κύπρου καταδικάζει το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ Τουρκίας και κατεχόμενων για την κατασκευή αγωγού φυσικού αερίου

Να το καταδικάζεις μπορείς... Να το σταματήσεις μπορείς; Ανακοίνωση με την οποία καταδικάζει την υπογραφή «μνημονίου κατανόησης» (MoU), μ...

Ανακοίνωση με την οποία καταδικάζει την υπογραφή «μνημονίου κατανόησης» (MoU), μεταξύ της Τουρκίας και της αποσχιστικής οντότητας στα κατεχόμενα εδάφη της Κυπριακής Δημοκρατίας για την κατασκευή υποθαλάσσιου αγωγού φυσικού αερίου που θα συνδέει την Τουρκία με τα κατεχόμενα, ως παράνομο εξέδωσε το υπουργείο Εξωτερικών της Κύπρου.Στην ανακοίνωση αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι ο εν λόγω «μνημόνιο», το οποίο υπογράφηκε κατά τη διάρκεια της παράνομης επίσκεψης του Αντιπροέδρου της Τουρκίας, Τζεβντέτ Γιλμάζ, στα κατεχόμενα εδάφη της Κυπριακής Δημοκρατίας, αποτελεί άλλη μια εκδήλωση της αναθεωρητικής πολιτικής της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο και εντάσσεται στις συνεχιζόμενες προσπάθειες παγίωσης των τετελεσμένων της κατοχής και της περαιτέρω ενσωμάτωσης των κατεχομένων στην Τουρκία.Το Υπουργείο Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας καταδικάζει την υπογραφή του παράνομου «μνημονίου κατανόησης» μεταξύ της Τουρκίας και της αποσχιστικής οντότητας στα κατεχόμενα εδάφη της Κυπριακής Δημοκρατίας, για την κατασκευή υποθαλάσσιου αγωγού φυσικού αερίου που θα συνδέει την Τουρκία με τα κατεχόμενα. Το εν λόγω «μνημόνιο», το οποίο υπογράφηκε κατά τη διάρκεια της παράνομης επίσκεψης του Αντιπροέδρου της Τουρκίας, κ. Τζεβντέτ Γιλμάζ, στα κατεχόμενα εδάφη της Κυπριακής Δημοκρατίας, αποτελεί άλλη μια εκδήλωση της αναθεωρητικής πολιτικής της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο και εντάσσεται στις συνεχιζόμενες προσπάθειες παγίωσης των τετελεσμένων της κατοχής και της περαιτέρω ενσωμάτωσης των κατεχομένων στην Τουρκία.Σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο, συμπεριλαμβανομένης της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS), η μονομερής ανάπτυξη ενεργειακών υποδομών και η προώθηση έργων στρατηγικής σημασίας, τόσο στο έδαφος όσο και στις θαλάσσιες ζώνες της Κυπριακής Δημοκρατίας, χωρίς την άδεια της Κυπριακής Δημοκρατίας, συνιστά παραβίαση της κυριαρχίας και των κυριαρχικών της δικαιωμάτων. Η Τουρκία, ως κατοχική δύναμη, φέρει την πλήρη ευθύνη για τις δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στα κατεχόμενα εδάφη της Κυπριακής Δημοκρατίας.Η Κυπριακή Δημοκρατία καταγγέλλει τις πρόσφατες παράνομες ενέργειες της Τουρκίας και θα συνεχίσει να το πράττει σε διεθνή φόρα, απαιτώντας από την Τουρκία να επιδείξει επιτέλους σεβασμό στο Διεθνές Δίκαιο, συμπεριλαμβανομένης της UNCLOS, καθώς και στα σχετικά Ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών.Η Κυπριακή Δημοκρατία θα συνεχίσει να υπερασπίζεται τα νόμιμα δικαιώματά της, εντατικοποιώντας τις προσπάθειές της σε νομικό, πολιτικό και διπλωματικό επίπεδο, με βάση το Διεθνές Δίκαιο και το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε όλους τους αρμόδιους Οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.