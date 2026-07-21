Υμνοι από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ στην Αθήνα μετά τις τελευταίες επιτυχίες της Αντιτρομοκρατικής: Η Ελλάδα ηγετική δύναμη στην αντιτρομοκρατία

Την Ελλάδα ως «ηγετική δύναμη» στον τομέα της αντιτρομοκρατίας και ως «παράδειγμα προς μίμηση» για άλλες χώρες χαρακτηρίζει το Στέιτ Ντι...

Την Ελλάδα ως «ηγετική δύναμη» στον τομέα της αντιτρομοκρατίας και ως «παράδειγμα προς μίμηση» για άλλες χώρες χαρακτηρίζει το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, εξαίροντας την αποφασιστικότητα και την αποτελεσματικότητά της στην αντιμετώπιση της ακροαριστερής και αναρχικής τρομοκρατίας.Απαντώντας σε ερώτηση της «Καθημερινής» μετά τις πρόσφατες αναφορές του υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Ελλάδα, εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ υπογράμμισε τη μακρόχρονη συνεργασία Αθήνας και Ουάσιγκτον στον τομέα της ασφάλειας, την οποία κατέταξε μεταξύ των ισχυρότερων παγκοσμίως.«Αντιμετωπίζοντας από κοινού την ακροαριστερή και αναρχική τρομοκρατία, η Ελλάδα και οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν οικοδομήσει μια μακρόχρονη σχέση συνεργασίας στον τομέα της ασφάλειας, η οποία συγκαταλέγεται στις ισχυρότερες παγκοσμίως», ανέφερε ο εκπρόσωπος της αμερικανικής διπλωματίας.Όπως σημείωσε, η αναφορά στις κοινές απώλειες που έχουν υποστεί οι δύο χώρες από την τρομοκρατία υπογραμμίζει τόσο τη σοβαρότητα της απειλής όσο και την αξία της διεθνούς συνεργασίας για την αντιμετώπισή της.Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ επισήμανε ακόμη ότι η Ελλάδα επέδειξε «μεγάλη αποφασιστικότητα και αποτελεσματικότητα» στην αντιμετώπιση της συγκεκριμένης απειλής, ακόμη και σε περιόδους κατά τις οποίες άλλες κυβερνήσεις δεν την είχαν αναγνωρίσει επαρκώς ή την υποτιμούσαν.«Η Ελλάδα αποτελεί ηγετική δύναμη στον τομέα της αντιτρομοκρατίας και παράδειγμα προς μίμηση για άλλες χώρες στην καταπολέμηση αυτής της απειλής», τόνισε ο εκπρόσωπος.Αναφορικά με την αναφορά του κ. Ρούμπιο στη «17 Νοέμβρη», το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανέφερε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες «δεν θα ξεχάσουν ποτέ» τους εκπροσώπους και τους υπαλλήλους τους που έχασαν τη ζωή τους στο εξωτερικό εν ώρα καθήκοντος.Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών είχε χρησιμοποιήσει στην ομιλία του παραδείγματα ακροαριστερής πολιτικής τρομοκρατίας από την Ελλάδα, τις Ηνωμένες Πολιτείες και άλλες χώρες, στο πλαίσιο της θέσης της Ουάσιγκτον ότι πρόκειται για απειλή διεθνούς χαρακτήρα.Με πληροφορίες μέσω ΑΠΕ-ΜΠΕ,Ουάσινγκτον, ΗΠΑ