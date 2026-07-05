Συναγερμός στην Πάτρα, μικρό παιδί εντοπίστηκε μόνο του σε μπαλκόνι 5ου ορόφου! Στήθηκε επιχείρηση διάσωσης...

Συναγερμός σήμανε στην Αστυνομία, στην Πάτρα, καθώς ενημερώθηκε για ανήλικο που βρίσκεται μόνο του σε μπαλκόνι 5ου ορόφου. Σύμφωνα με πλ...



Σύμφωνα με πληροφορίες το παιδί είχε βγει στο μπαλκόνι πολυκατοικίας στην περιοχή της πλατείας Βουδ, και φώναζε τους γονείς του.



Το μικρό παιδί, όπως διαπιστώθηκε, ήταν μόνο στο σπίτι και γείτονες που το άκουσαν ειδοποίησαν αμέσως της Αστυνομία, για να μην υπάρξει κίνδυνος για το ανήλικο.



Οι αστυνομικοί φθάνοντας στην πολυκατοικία ανέβηκαν αμέσως στο όροφο όπου βρισκόταν το παιδί και από γειτονικό διαμέρισμα πέρασαν στο μπαλκόνι που βρισκόταν το παιδάκι, το πήραν στην αγκαλιά τους και το ηρέμησαν.



Στην συνέχεια το μετάφεραν με περιπολικό στο αστυνομικό τμήμα, ενώ παράλληλα διεξάγονται έρευνες για να εντοπιστούν οι γονείς του.





Πηγή: Σύμφωνα με πληροφορίες το παιδί είχε βγει στο μπαλκόνι πολυκατοικίας στην περιοχή της πλατείας Βουδ, και φώναζε τους γονείς του.Το μικρό παιδί, όπως διαπιστώθηκε, ήταν μόνο στο σπίτι και γείτονες που το άκουσαν ειδοποίησαν αμέσως της Αστυνομία, για να μην υπάρξει κίνδυνος για το ανήλικο.Οι αστυνομικοί φθάνοντας στην πολυκατοικία ανέβηκαν αμέσως στο όροφο όπου βρισκόταν το παιδί και από γειτονικό διαμέρισμα πέρασαν στο μπαλκόνι που βρισκόταν το παιδάκι, το πήραν στην αγκαλιά τους και το ηρέμησαν.Στην συνέχεια το μετάφεραν με περιπολικό στο αστυνομικό τμήμα, ενώ παράλληλα διεξάγονται έρευνες για να εντοπιστούν οι γονείς του.Πηγή: tempo24.news

Συναγερμός σήμανε στην Αστυνομία, στην Πάτρα, καθώς ενημερώθηκε για ανήλικο που βρίσκεται μόνο του σε μπαλκόνι 5ου ορόφου.