Στις διακοπές σας... Οι θερινοί διαρρήκτες εν δράσει – Πως να τους κρατήσετε μακρυά από το σπίτι σας

Φεύγουμε για καλοκαιρινές διακοπές, αλλά το μυαλό μας γυρνά, ανήσυχα, στο σπίτι μας. «Μήπως, επιστρέφοντας, ανακαλύψουμε ότι το διέρρηξαν;»...

Όταν χτίζουμε το σπίτι μας, πρέπει να συνεννοηθούμε με το μηχανικό μας, ώστε να διασφαλίσουμε την προσωπική μας ασφάλεια. Οι ψηλοί τοίχοι, οι φράκτες, τα κιγκλιδώματα, στα παράθυρα του ισόγειου, τα στενά παράθυρα και ο επαρκής φωτισμός αποτρέπουν τους διαρρήκτες.Τοποθετούμε κάποιο, από τα συστήματα συναγερμού, τα οποία διατίθενται στην αγορά.Μόνο οι συμπαγούς κατασκευής πόρτες σπιτιών, που περιβάλλονται από ανθεκτικό πλαίσιο και έχουν κλειδαριές ασφαλείας, παρέχουν ασφάλεια, από τους διαρρήκτες.Οι πυροί ασφαλείας, στα παράθυρα και στα παντζούρια, προσφέρουν ασφάλεια.Για πρόσθετη ασφάλεια, ιδιαίτερα, όταν είμαστε σπίτι και κοιμόμαστε, με ανοικτά παράθυρα (λόγω ζέστης), ένας περιφερειακός αυτόματος, με ανιχνευτή κίνησης, μπορεί να μας προστατέψει από «απρόσκλητους επισκέπτες».Δεν αφήνουμε, στο σπίτι μας, μεγάλα χρηματικά ποσά, πολύτιμες συλλογές ή κοσμήματα μεγάλης αξίας. Οι θυρίδες των τραπεζών είναι ένα σημαντικό μέσο προστασίας. “Ριφιφί” σε τράπεζες δε γίνονται, κάθε ημέρα.Καταγράφουμε τα εργοστάσια κατασκευής και τους αριθμούς σειράς των τηλεοράσεων, βίντεο, στερεοφωνικών, ηλεκτρονικών υπολογιστών κ.λπ., μόλις πραγματοποιήσουμε την αγορά τους, ώστε αν διαρρήξουν το σπίτι μας, να διευκολυνθεί η αστυνομία στην αναζήτησή τους.Φωτογραφίζουμε πολύτιμα είδη (τιμαλφή, πίνακες, κ.λπ.). Η φωτογραφία, και μάλιστα η έγχρωμη, βοηθά στην αναζήτηση των κλοπιμαίων.Πριν βγούμε από το σπίτι μας, βεβαιωνόμαστε ότι όλες οι πόρτες και τα παράθυρα του σπιτιού μας, είναι ασφαλισμένα.Δεν αφήνουμε μηνύματα ότι λείπουμε σε διακοπές, έξω από την εξώπορτα του σπιτιού μας.Είναι λάθος, όταν λείπουμε, για μεγάλα χρονικά διαστήματα, να αφήνουμε το ίδιο φως, μονίμως, αναμμένο. Είναι προτιμότερο να εγκαταστήσουμε αυτόματο διακόπτη, ώστε κάποια φώτα να ανάβουν, κατά άτακτα διαστήματα. Έτσι, η απουσία μας γίνεται λιγότερο αισθητή.Παρακαλούμε ένα γείτονα ή ένα φίλο, ν’ ανοίγει τα παντζούρια μας, κάπου – κάπου, να βάζει μουσική και να αδειάζει το γραμματοκιβώτιό μας, από την αλληλογραφία.Σε περίπτωση που γίνουμε θύματα διάρρηξης, καταγγέλλουμε, στην αστυνομία την κλοπή, περιγράφοντας, με λεπτομέρειες, τον τρόπο εισόδου των διαρρηκτών, στο σπίτι μας και τα πράγματα, που μας αφαίρεσαν.Δεν αγγίζουμε τα αντικείμενα στους χώρους, που κινήθηκαν οι δράστες, μέχρι να έλθει η Σήμανση, ούτε τα διαρρηκτικά εργαλεία και αντικείμενα που, πιθανόν, εγκατέλειψαν οι δράστες.Ακολουθούμε, πιστά, τις οδηγίες, που θα μας δώσουν οι αξιωματικοί της Αστυνομίας, οι οποίοι θα αναλάβουν την υπόθεσή μας.