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Επίθεση με μαχαίρι σε τουρίστες στην Αρκόπολη: Προφυλακιστέος ο 60χρονος δράστης

Ιουλίου 23, 2026

  Προφυλακιστέος κρίθηκε σήμερα (23.07.2026) ο 60χρονος άνδρας μετά την επίθεση με μαχαίρι σε Αμερικανούς τουρίστες στην Ακρόπολη. Μετά την...

 


Προφυλακιστέος κρίθηκε σήμερα (23.07.2026) ο 60χρονος άνδρας μετά την επίθεση με μαχαίρι σε Αμερικανούς τουρίστες στην Ακρόπολη.

Μετά την απολογία του ο 60χρονος τέθηκε σε προσωρινή κράτηση για την επίθεση με μαχαίρι στην Ακρόπολη, ενώ σε βάρος του είχε ασκηθεί δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση, καθώς και για τα πλημμελήματα της παράνομης οπλοφορίας και της οπλοχρησίας.

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