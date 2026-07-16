Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην Αττική, έξι συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών

Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη αστυνομική επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νοτιοανατολικής Αττικής για την εξά...



Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί έξι Έλληνες, τρεις άνδρες και τρεις γυναίκες, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται στη δράση του κυκλώματος.



Κατά τη διάρκεια των ερευνών έχουν εντοπιστεί και κατασχεθεί χρηματικό ποσό, ποσότητες κοκαΐνης και κάνναβης, καθώς και ένα πιστόλι με φυσίγγια.



Οι έρευνες στις κατοικίες των συλληφθέντων βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη, ενώ με την ολοκλήρωση της επιχείρησης αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις από την Ελληνική Αστυνομία σχετικά με την υπόθεση και τα ευρήματα.

Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη αστυνομική επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νοτιοανατολικής Αττικής για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής.