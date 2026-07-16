ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΑ-ΣΟΚ – ΑΤΤΙΛΑΣ: Έλληνες αγνοούμενοι στα Άδανα το 1974…

Φωτογραφίες κυρίως νεαρών Κυπρίων αιχμαλώτων που μεταφέρθηκαν στα Άδανα το 1974, εντόπισε ο ερευνητής Οδυσσέας Χρίστου, ο οποίος τις ανήρτη...





Σύμφωνα με τον Οδυσσέα Χρίστου, το φωτογραφικό υλικό πρώτη φορά βλέπει το φως της δημοσιότητας τουλάχιστον στην Κυπριακή Δημοκρατία. Αναφέρει, επίσης, πως οι φωτογραφίες τραβήχτηκαν στο πλαίσιο προπαγανδιστικής επιχείρησης και δεν αντανακλά τις πραγματικές συνθήκες κράτησης. Το υλικό έτυχε ψηφιακής επεξεργασίας από τον κ. Χρίστου, ώστε να αναγνωρίζονται τα πρόσωπα των αιχμάλωτων.Σύμφωνα με στοιχεία που περισυνέλεξε ο κ. Χρίστου, οι εικονιζόμενοι αιχμάλωτοι συνελήφθησαν κατά την πρώτη φάση της τουρκικής εισβολής από την περιοχή ανατολικά του προγεφυρώματος έως την Κερύνεια και τα ενδιάμεσα χωριά, όπως επίσης και κατά τις μάχες κατά τις πρώτες μέρες της εκεχειρίας (διάβαση Πέλλαπαϊς – Συγχαρί, Δίκωμο, κ.τ.λ.).Ανάμεσα στους αιχμαλώτους περιλαμβάνονται αρκετοί κάτοικοι της καταληφθείσας περιοχής, όπως επίσης και αρκετοί κληρωτοί και έφεδροι εθνοφρουροί. Σύμφωνα πάντα με την ίδια αναφορά, αρχικά κρατήθηκαν και ανακρίθηκαν στο κτήριο του Σεραγίου, στο Γκαράζ Παυλίδη στη Λευκωσία, όπως επίσης και στις περιβόητες Μάνδρες της Αγύρτας.Στις 30 Ιουλίου ξεκίνησε η μεταφορά των αιχμάλωτων στην Τουρκία. Από τους χώρους κράτησης μεταφέρθηκαν στη ακτή απόβασης στο Πέντε Μίλι και από εκεί μεταφέρθηκαν με αποβατικά σκάφη στο λιμάνι της Μερσίνας και από εκεί στα Άδανα. Σύμφωνα με τουρκικές πήγες, τις οποίες επικαλείται ο κ. Χρίστου, την ημέρα που έγινε η φωτογράφηση των αιχμάλωτων στις φυλακές των Αδάνων, κρατούνταν συνολικά 385 αιχμάλωτοι.Εκτός από πολίτες, στους αιχμαλώτους περιλαμβάνονται, όπως αναφέρεται στην τουρκική πηγή, 93 Έλληνες στρατιώτες (ο αριθμός αμφισβητείται), δυο λοχαγοί (πρόκειται για τον τότε λοχαγό Πεζικού, Ανδρέα Φωτιάδη και τον λοχαγό Πυροβολικού, Σπυρίδωνα Λαλιώτη), έναν ανθυπολοχαγό, 13 λοχίες, έναν δεκανέα, 62 οπλίτες, 11 αστυνομικούς και 292 εθνοφρουρούς ή και πολίτες οι οποίοι παρουσιάζονται από τους Τούρκους σαν μέλη της ΕΟΚΑ...