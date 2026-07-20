Είμαστε ΕΔΩ! Διέλευση ελληνικών αεροσκαφών πάνω από την Κύπρο λόγω της επετείου του Αττίλα

Η σημερινή επέτειος της 20ής Ιουλίου ξυπνά πάντα έντονες μνήμες και φορτίζει συναισθηματικά τον ελληνισμό, καθώς συμπληρώνονται 52 χρόνια...

Και μάλιστα σήμερα, 20 Ιουλίου, ημέρα μνήμης της τουρκικής εισβολής. Το πέρασμα των μαχητικών πάνω από τη Λάρνακα είχε ιδιαίτερο συμβολισμό· για πολλούς δεν ήταν απλώς ένας ήχος στον ουρανό, αλλά μια έντονη αίσθηση παρουσίας, αποτροπής και ασφάλειας.



🇨🇾🇬🇷 pic.twitter.com/d9kRmeO2bV — Andreas Demetriou (@Europhil2000) July 20, 2026

Η σημερινή επέτειος της 20ής Ιουλίου ξυπνά πάντα έντονες μνήμες και φορτίζει συναισθηματικά τον ελληνισμό, καθώς συμπληρώνονται 52 χρόνια από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο το 1974.Η διέλευση των μαχητικών αεροσκαφών πάνω από τη Λάρνακα και άλλες περιοχές της ελεύθερης Κύπρου στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα αποτροπής, ετοιμότητας και ενότητας μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου. Για τους πολίτες, ο ήχος αυτός δεν αποτελεί απλώς μια στρατιωτική άσκηση ή έναν εθιμοτυπικό χαιρετισμό, αλλά μια έμπρακτη επιβεβαίωση της κοινής αμυντικής θωράκισης και της ασφάλειας.Το Συμβολικό Μήνυμα της ΗμέραςΕπιβεβαίωση του δόγματος του ενιαίου αμυντικού χώρου. Τόνωση του ηθικού των πολιτών της Κυπριακής Δημοκρατίας. Απόδοση τιμής στους πεσόντες και τους αγνοουμένους της τραγωδίας. Διαρκής Ετοιμότητα: Μήνυμα σταθερότητας και αποτροπής σε μια γεωπολιτικά ευαίσθητη περιοχή.