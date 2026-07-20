Υεμένη: Ναυτικό αποκλεισμό κατά της Σαουδικής Αραβίας κήρυξαν οι Χούτι – Φόβοι για νέα ανάφλεξη στην Ερυθρά Θάλασσα

Σε μια κίνηση που απειλεί να πυροδοτήσει εκ νέου την ένταση στη Μέση Ανατολή, οι αντάρτες Χούτι της Υεμένης ανακοίνωσαν την επιβολή άμεσο...

Σε μια κίνηση που απειλεί να πυροδοτήσει εκ νέου την ένταση στη Μέση Ανατολή, οι αντάρτες Χούτι της Υεμένης ανακοίνωσαν την επιβολή άμεσου ναυτικού αποκλεισμού εναντίον της Σαουδικής Αραβίας. Το υποστηριζόμενο από το Ιράν κίνημα επικαλέστηκε τις συνεχιζόμενες στρατιωτικές επιχειρήσεις και τον πολυετή αποκλεισμό των εδαφών του από το Ριάντ, προειδοποιώντας παράλληλα με «καθολική και σκληρή απάντηση» σε περίπτωση σαουδαραβικής αντιποίνων.Οι ένοπλες δυνάμεις των Χούτι της Υεμένης ανακοίνωσαν άμεση απαγόρευση στη σαουδαραβική θαλάσσια ναυσιπλοΐα τη Δευτέρα 20/07, επικαλούμενες αυτό που περιέγραψαν ως σαουδαραβικό αποκλεισμό και επιθέσεις εναντίον περιοχών υπό τον έλεγχο των Χούτι, και προειδοποίησαν ότι περαιτέρω σαουδαραβική κλιμάκωση θα αντιμετωπιστεί με μια «συνολική και σκληρή» απάντηση.Οι αντάρτες «κηρύσσουν θαλάσσιο εμπάργκο εναντίον του εγκληματικού σαουδαραβικού εχθρού, με βάση την εξίσωση “οφθαλμόν αντί οφθαλμού”, με άμεση ισχύ από την έκδοση αυτής της δήλωσης», δήλωσε ο στρατιωτικός εκπρόσωπος Γιαχία Σαρί.Οι Χούτι καλούν σε επιστράτευσηΟι Χούτι εξέδωσαν επίσης κάλεσμα για γενική επιστράτευση:«Καλούμε τους γιους του σπουδαίου λαού μας να συνεχίσουν τη γενική κινητοποίηση και το γενικό προσκλητήριο στα όπλα, και την πλήρη ετοιμότητα για όλα τα σενάρια και τις εξελίξεις, και να υποστηρίξουν τα μέτωπα με μαχητές», ανέφερε η οργάνωση στη δήλωσή της.«Οποιαδήποτε ανοησία διαπράξει ο απερίσκεπτος σαουδαραβικός εχθρός μέσω συνολικής κλιμάκωσης, θα την αντιμετωπίσουμε με συνολική και σκληρή κλιμάκωση».Οι αντάρτες Χούτι της Υεμένης ανακοίνωσαν «θαλάσσια απαγόρευση» στη Σαουδική Αραβία τη Δευτέρα 20/07, λέγοντας ότι το μέτρο ήταν μια απάντηση σε αυτό που περιέγραψαν ως τον μακροχρόνιο αποκλεισμό της Υεμένης από το Ριάντ.Σε δήλωσή του, ο στρατιωτικός εκπρόσωπος των Χούτι, Γιαχία Σαρί, κατηγόρησε τη Σαουδική Αραβία ότι διατηρεί μια «άδικη πολιορκία» στην Υεμένη για σχεδόν 12 χρόνια μέσω περιορισμών σε λιμάνια και αεροδρόμια, υποστηρίζοντας ότι τα μέτρα είχαν επιδεινώσει την ανθρωπιστική δεινοπάθεια.Η οργάνωση δήλωσε ότι η θαλάσσια απαγόρευση θα τεθεί σε ισχύ αμέσως και πλαισίωσε την κίνηση ως μια απάντηση «πολιορκία έναντι πολιορκίας».Δεν διευκρίνισε τι σήμαινε η απαγόρευση ή την περιοχή όπου θα εφαρμοζόταν.«Επιβεβαιώνουμε το δικαίωμα του σπουδαίου λαού μας να απαντήσει στον αποκλεισμό με αποκλεισμό, και να απαντήσει σε κάθε κλιμάκωση με κάθε κλιμάκωση», δήλωσε ο κ. Σαρί.Οι Χούτι προειδοποίησαν επίσης ότι οποιαδήποτε περαιτέρω κλιμάκωση από τη Σαουδική Αραβία θα αντιμετωπιστεί με μια ευρύτερη απάντηση, λέγοντας ότι οι δυνάμεις τους ήταν προετοιμασμένες για «όλες τις επιλογές».«Οι Ένοπλες Δυνάμεις της Υεμένης επιβεβαιώνουν την πλήρη ετοιμότητά τους για όλες τις επιλογές, και οποιαδήποτε ανόητη πράξη διαπραχθεί από τον απερίσκεπτο σαουδαραβικό εχθρό μέσω κάθε κλιμάκωσης θα αντιμετωπιστεί με μια συνολική και αποφασιστική κλιμάκωση, με τη θέληση και τη δύναμη του Αλλάχ», δήλωσε.Η εξέλιξη της Δευτέρας 20/07 έρχεται εν μέσω αυξημένης έντασης μεταξύ της Σαουδικής Αραβίας και της υποστηριζόμενης από το Ιράν οργάνωσης.Η Σαουδική Αραβία δέχθηκε πυραυλική επίθεση από τους Χούτι της Υεμένης την περασμένη εβδομάδα, ώρες μετά από μια έκρηξη σε αεροδρόμιο που κατέχουν οι αντάρτες στη Σαναά.Ο υπό τη Σαουδική Αραβία συνασπισμός εναντίον των Χούτι δήλωσε ότι οι αεράμυνες «αντιμετώπισαν μια απειλή από βαλλιστικούς πυραύλους», που εκτοξεύτηκαν από τους αντάρτες εναντίον του νότου του βασιλείου.Αεροπορικές επιδρομές είχαν πλήξει το διεθνές αεροδρόμιο στη Σαναά, την ελεγχόμενη από τους Χούτι πρωτεύουσα της Υεμένης.Σε ανακοίνωσή τους εκείνη την εποχή, οι Χούτι δήλωσαν ότι η επίθεση στο Διεθνές Αεροδρόμιο Άμπχα της Σαουδικής Αραβίας -η οποία περιελάμβανε τη χρήση βαλλιστικών πυραύλων και μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων- ήταν σε απάντηση στην «εγκληματική σαουδαραβική επιθετικότητα».Οι υποστηριζόμενοι από το Ιράν Χούτι κατέλαβαν τη Σαναά το 2014, προκαλώντας την παρέμβαση ενός υπό τη Σαουδική Αραβία συνασπισμού το επόμενο έτος, κατόπιν αιτήματος της κυβέρνησης της Υεμένης.Στις 3 Ιουλίου, οι Χούτι δήλωσαν ότι οι δυνάμεις τους αντιμετώπισαν σαουδαραβικά «πολεμικά αεροσκάφη» που, όπως είπαν, επιχείρησαν να εμποδίσουν ένα ιρανικό πολιτικό αεροσκάφος να προσγειωθεί στο αεροδρόμιο.Οι πτήσεις μεταξύ Σαναά και Τεχεράνης θα συνεχιστούν παρά τις όποιες «πιθανές συνέπειες», πρόσθεσαν.Μια άτυπη εκεχειρία μεταξύ της Σαουδικής Αραβίας και των Χούτι τέθηκε σε ισχύ τον Απρίλιο του 2022 μετά από επιθέσεις των Χούτι σε σαουδαραβικές υποδομές.Η σχετική ηρεμία συνεχίστηκε καθώς το Ομάν ηγήθηκε των προσπαθειών διαμεσολάβησης και διαλόγου, παράλληλα με το έργο του Ειδικού Απεσταλμένου του ΟΗΕ για την Υεμένη, Χανς Γκρούντμπεργκ, για την προώθηση της ειρηνευτικής διαδικασίας.