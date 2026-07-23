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ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΣΚΛΑΒΕΣ ΠΑΤΡΙΔΕΣ

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Εγκρίθηκαν τα Εξοπλιστικά Προγράμματα των Ενόπλων Δυνάμεων! Ολοκληρώθηκε το ΚΥΣΕΑ

Ιουλίου 23, 2026

   Συνεδρίασε σήμερα υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης έγι...

  



Συνεδρίασε σήμερα υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης έγινε ενημέρωση από τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη για τις τελευταίες διεθνείς εξελίξεις, με έμφαση στο Ιράν και στη Μέση Ανατολή. Ακόμη εγκρίθηκαν εξοπλιστικά θέματα των Ενόπλων Δυνάμεων, καθώς και η Εθνική Στρατηγική για την Ανθεκτικότητα των Κρίσιμων Οντοτήτων (2026-2030).

Παράλληλα, ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης ενημέρωσε για την εφαρμογή του Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο και για τις μεταναστευτικές ροές, οι οποίες έχουν σημειώσει σημαντική μείωση, ενώ ταυτόχρονα σημειώνεται αύξηση των επιστροφών.

Μεταξύ των βασικών εξοπλιστικών προγραμμάτων ήταν τα όπλα της περίφημης «Ασπίδας του Αχιλλέα» που δεν είχαν πάρει ακόμα τυπική έγκριση, καθώς ήταν σε εξέλιξη παρασκηνιακές διαπραγματεύσεις της Ελλάδας με το Ισραήλ για τον βαθμό συμμετοχής της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας, καθώς ήταν απαράβατος όρος της Αθήνας ότι θα έπρεπε να διασφαλιστεί συμμετοχή τουλάχιστον κατά 25% στο μείζον αυτό πρόγραμμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η εμβέλεια των εξοπλιστικών προγραμμάτων που εισηγήθηκε ο υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας ανέρχεται σε 4,2 δις, ενώ, όπως επισημαίνουν αρμόδιες πηγές, τα εν λόγω προγράμματα λαμβάνουν υπόψη τα διδάγματα των πρόσφατων συγκρούσεων και καθιστούν τις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις αλώβητες σε μεγάλο βαθμό από τις απειλές νέου τύπου (π.χ. drones).

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