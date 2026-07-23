Προσήχθη ο ιατροδικαστής Χανίων και ένας τοξικολόγος για αλλοίωση αποτελεσμάτων, συνολικά πέντε προσαγωγές

Στην προσαγωγή του ιατροδικαστή Χανίων προχώρησαν οι Αρχές το πρωί της Πέμπτης (23/7) σε μεγάλη επιχείρηση που έχει στηθεί στο νησί, η ο...



Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τις πληροφορίες έχει προσαχθεί και ένα ακόμα άτομο το οποίο φέρεται να έχει την ιδιότητα του τοξικολόγου της Ιατροδικαστικής Υπηρεσία Κρήτης. Αμφότεροι, σύμφωνα με τις πληροφορίες, κατηγορούνται για αλλοίωση αποτελεσμάτων.



Συνολικά μέχρι στιγμής έχουν προσαχθεί πέντε άτομα, ανάμεσα σε αυτούς και δικηγόροι.



Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι περίπου 30 άτομα αναμένεται να βρεθούν αντιμέτωπα με κατηγορίες. Όλοι φέρονται να συνδέονται με την υπόθεση της μαφίας των Χανίων, η οποία εξαρθρώθηκε πέρυσι από τις αστυνομικές Αρχές.



Η δικογραφία που σχηματίζεται αφορά κακουργηματικές πράξεις και αναμένεται να διαβιβαστεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών, ενώ δεν αποκλείεται να προκύψουν νέα στοιχεία ή και νέες εξελίξεις από την πορεία της έρευνας.



Η μαφία της Κρήτης





Σύμφωνα με όσα είχε μεταδώσει το protothema.gr, η εγκληματική οργάνωση -που εξαρθρώθηκε το περασμένο καλοκαίρι μετά από συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση στην οποία συμμετείχαν και μυστικοί αστυνομικοί - είχε πολυσχιδή και ιδιαίτερα εκτεταμένη παράνομη δραστηριότητα.



Η δράση της περιλάμβανε, μεταξύ άλλων, διακίνηση ναρκωτικών, όπλα, εκβιασμούς, καθώς και εμπλοκή σε αγοραπωλησίες οικοπέδων.



Όπως είχε γίνει γνωστό τότε, δύο αδέλφια, τα οποία δραστηριοποιούνταν στον ξενοδοχειακό κλάδο και διέθεταν πολυτελείς ξενοδοχειακές μονάδες ήταν οι ηγετικές φυσιογνωμίες της εγκληματικής οργάνωσης.