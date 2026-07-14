Αυτό Είναι Το Καλύτερο Παυσίπονο!Το Βότανο Του Ιπποκράτη Που Σταματά Τον Πόνο & Φυτρώνει Μόνο Του Σε Κάθε Αυλή

















Μιλάμε για το αγριομάρουλο, ένα συγγενικό είδος της πικραλίδας και του γαϊδουράγκαθου. Το επιστημονικό του όνομα είναι Lactuca virosaκαι είναι επίσης γνωστό στο εξωτερικό σας το “όπιο του φτωχού», λόγω της φαρμακευτικής του δράσης. Στο στέλεχος του βλαστού περιέχει γαλακτώδη πικρό χυμό, ο οποίος περιέχει λακτόνες σεσκιτερπενίων που αποτελούν το δραστικό συστατικό των οπιούχων και παυσίπονων ιδιοτήτων του. Σύμφωνα με μια μελέτη, μόλις μια δόση των 30 mg/Kg αυτής της ουσίας μπορεί να έχει τα ίδια αποτελέσματα με μια δόση των 60 mg/Kg ιβουπροφαίνης (1).Οι ιδιότητες του άγριου μαρουλιού ήταν γνωστές από την αρχαιότηταΣτην Αρχαία Ελλάδα, γύρω στο 430 π.Χ., ο Ιπποκράτης, ο πατέρας της Ιατρικής, περιέγραψε τις φαρμακευτικές ιδιότητες του χυμού του άγριου μαρουλιού. Επίσης, οι Αιγύπτιοι χρησιμοποιούσαν αυτό το ισχυρό βότανο για να αυξήσουν τις σ3ξουαλικές επιδόσεις τους, λόγω της διέγερσης που προκαλεί το βότανο όταν λαμβάνεται σε μεγάλες δόσεις (2).Μέχρι τον 19ο αιώνα, οι γιατροί χρησιμοποιούσαν το αγριομάρουλο στη θέση του οπίου για τον πόνο, όταν το τελευταίο ήταν σε έλλειψη (3).Οι Πολωνοί μελέτησαν εκτενώς κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου το αγριομάρουλο, καθώς παρατήρησαν ότι αν κι είχε οπιοειδείς ιδιότητες, δεν παρουσίαζε καμία από τις παρενέργειες του εξαιρετικά εθιστικού οπίου. Τα αποτελέσματα αυτών των ερευνών δημοσιεύθηκαν σε διάφορα πολωνικά περιοδικά του 19ου αιώνα. “Η δράση της ουσίας ήταν ασθενέστερη από εκείνη του οπίου, αλλά χωρίς τις παρενέργειες του τελευταίου. Η εφαρμογή του έδειξε ότι σε ορισμένες περιπτώσεις το αγριομάρουλο είχε καλύτερα θεραπευτικά αποτελέσματα από το όπιο.» (4).Το αγριομάρουλο σταδιακά πέρασε στο περιθώριο και έχασε το ενδιαφέρον της ιατρικής κοινότητας τη δεκαετία του 1940, αλλά από τη δεκαετία του 1970, ανέκτησε τη δημοτικότητά του μεταξύ των “χίπις» ως νόμιμη ψυχότροπη ουσία.Επί του παρόντος, το αγριομάρουλο αναφέρεται ως μια έκτακτη φαρμακευτική αγωγή από την Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ (FDA), πράγμα που σημαίνει ότι η χρήση του είναι νόμιμη, όπως και η διάθεσή του στην αγορά χωρίς να απαιτείται ιατρική συνταγή ή κάποια άλλη άδεια.Το αγριομάρουλο εκτός από τις παυσίπονες ιδιότητές του, είναι επίσης γνωστό για αρκετά ακόμα θεραπευτικά οφέλη για την υγεία μας.Τα οφέλη που έχει το αγριομάρουλο για την υγεία μας1. Έχει αγχολυτική δράσηΕίναι αρκετά αποτελεσματικό στο να κατευνάζει τη νευρικότητα και να μειώνει το άγχος, ειδικά στους εφήβους. Υπάρχουν πηγές που αναφέρουν πως μπορεί να βοηθήσει τους ασθενείς με σύνδρομο ανήσυχων ποδιών (5).2. Είναι ήπια διουρητικόΔιευκολύνει και αυξάνει τη ροή των ούρων. Αυτός είναι και ο λόγος που συχνά χρησιμοποιείται για λοιμώξεις του ουροποιητικού συστήματος και για την υδρωπικία (το οίδημα) (6).3. Διευκολύνει τον ύπνο και αντιμετωπίζει την αϋπνίαΌπως κάθε οπιούχο, έχει ισχυρές ηρεμιστικές ιδιότητες. Μπορείτε να συνδυάσετε το αγριομάρουλο με βαλεριάνα, για να ενισχύσετε την ηρεμιστική του δράση (7).4. Αντιμετωπίζει την αρθρίτιδαΗ ιδιότητά του να ανακουφίζει από τον πόνο βρίσκει εφαρμογή στους μυϊκούς πόνους και τον πόνο των αρθρώσεων που προκαλούνται από αρθρίτιδα. Πιείτε εκχύλισμα-τσάι αγριομάρουλου λίγο πριν πέσετε στο κρεβάτι και ανακουφιστείτε από αυτούς τους πόνους, ενώ παράλληλα θα κοιμηθείτε αμέσως (8).5. Θεραπεύει τις ημικρανίεςΜπορεί να μειώσει τη συχνότητα εμφάνισης της ημικρανίας και τη σοβαρότητά της, ειδικά αν λαμβάνεται σε μορφή βάμματος (9).6. Για το βήχα και το άσθμαΤο αγριομάρουλο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον ερεθισμένο λαιμό, τους πνεύμονες και τον βήχα. Επιπλέον, έχει αποχρεμπτικές ιδιότητες, δηλαδή βοηθά στην ανακούφιση από την βρογχίτιδα, το άσθμα και τον ξηρό ενοχλητικό βήχα βοηθώντας στην απομάκρυνση του φλέγματος από την αναπνευστική οδό.Πώς να χρησιμοποιήσετε το αγριομάρουλοΜπορείτε να προμηθευτείτε αγριομάρουλο ως τσάι αποξηραμένο, βάμμα ή με την μορφή συμπληρωμάτων. Εδώ παραθέτουμε μερικές πληροφορίες για το πώς μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε (10)Για τον πόνο, η δόση είναι 1,5 γραμμάριο αποξηραμένου, βοτάνου με το οποίο παρασκευάζετε τσάι.Για να το καπνίσετε σε πίπα απαιτούνται μόλις 0,25 γραμμάρια, καθώς είναι πολύ πιο ισχυρό σε αυτή τη μορφή.Αν βρείτε συμπληρώματα σε φαρμακείο, πάρτε 30 με 120mg πριν πέσετε στο κρεβάτι.Σε μορφή βάμματος, χρησιμοποιήστε 12-24 σταγόνες ημερησίως για οξύ στρες ή άγχος.Για την αϋπνία, πάρτε 12-24 σταγόνες κάθε 15 λεπτά για 1 ή 2 ώρες πριν πέσετε στο κρεβάτι.