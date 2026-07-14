Επαρκή τα στοιχεία για να καταδικαστούν! ΜΑΡΦΙΝ... Προφυλακίστηκαν οι δύο 42χρονοι συλληφθέντες για τις δολοφονίες του 2010!

Με σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα κρίθηκαν προσωρινά προφυλακιστέοι, μετά την μαραθώνια απολογία τους, οι δύο 42χρονοι που συν...



Και οι δύο κατηγορούμενοι αρνήθηκαν την συμμετοχή τους στην εμπρηστική επίθεση της Marfin, όπως αρνήθηκαν και αντέκρουσαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται. Οι δύο κατηγορούμενοι ενώπιον της 3ης ανακρίτριας αρνήθηκαν ότι σχετίζονται με τα επεισόδια μπροστά στην Τράπεζα Marfin τον Μάιο του 2010.



Ο ένας εκ των δύο, ο οποίος βάσει της αστυνομικής έρευνας φέρεται να είναι εκείνος που σπάει τη τζαμαρία του κτηρίου, υποστήριξε ότι συμμετείχε στην πορεία της 5ης Μαΐου 2010, αλλά όταν άρχισαν τα επεισόδια έφυγε.



Ο δεύτερος, κατηγορούμενος φέρεται να υποστήριξε ότι ήταν στην πορεία, αλλά σε άλλο σημείο.



Πάντως, η ανακρίτρια και ο εισαγγελέας έκριναν ότι από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των πράξεων που αποδίδονται στους κατηγορουμένους θεωρούνται ύποπτοι τέλεσης νέων αδικημάτων και για το λόγο αυτό πρέπει να κρατηθούν προσωρινά.



Αλληλέγγυοι έξω από τα δικαστήριαΤο πρωί οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στο κτίριο 9 της πρώην Σχολής Ευελπίδων υπό ισχυρά αστυνομικά μέτρα ασφαλείας, ενώ έξω από τα δικαστήρια είχαν συγκεντρωθεί αλληλέγγυοι από συλλογικότητες. Με την έναρξη της διαδικασίας οι συνήγοροι των δύο κατηγορουμένων κατέθεσαν υπόμνημα στην 3η τακτική ανακρίτρια.

Με σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα κρίθηκαν προσωρινά προφυλακιστέοι, μετά την μαραθώνια απολογία τους, οι δύο 42χρονοι που συνελήφθησαν για την εμπρηστική επίθεση στο κτίριο της Τράπεζας Marfin τον Μάιο του 2010. Και οι δύο βαρύνονται με τις κατηγορίες της ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συρροή.