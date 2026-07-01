Συναγερμός στο Βέλγιο... Πολλοί νεκροί από Φωτιά σε δεκαώροφη πολυκατοικία στην Αμβέρσα!

Συναγερμός έχει σημάνει στο Βέλγιο, καθώς φωτιά ξέσπασε σε πολυκατοικία στην Αμβέρσα, με τις πρώτες αναφορές να κάνουν λόγο για αρκετούς ...

Συναγερμός έχει σημάνει στο Βέλγιο, καθώς φωτιά ξέσπασε σε πολυκατοικία στην Αμβέρσα, με τις πρώτες αναφορές να κάνουν λόγο για αρκετούς νεκρούς.Ειδικότερα, η πυρκαγιά ξέσπασε σε δεκαώροφο κτήριο κατοικιών το πρωί της Τετάρτης και μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα περισσότερες λεπτομέρειες για τον ακριβή αριθμό των θυμάτων, ούτε για τα αίτια της φωτιάς. Ωστόσο, όπως ανέφερε η αστυνομία, το κτήριο στέγαζε περισσότερους από 200 ενοίκους.Οι αρχές αναμένεται να προχωρήσουν σε νεότερη ενημέρωση καθώς συγκεντρώνονται στοιχεία από το σημείο της τραγωδίας.