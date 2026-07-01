Πέθανε ο Βασίλη Λεβέντης... σε ηλικία 79 ετών!

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων Βασίλης Λεβέντης. Την είδηση έκανε γνωστή ο γιος του, Μάριος Γεωργιάδη...

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων Βασίλης Λεβέντης. Την είδηση έκανε γνωστή ο γιος του, Μάριος Γεωργιάδης, με μια προσωπική και φορτισμένη ανάρτηση, αποχαιρετώντας τον άνθρωπο που, όπως έγραψε, τον μεγάλωσε και τον στήριξε «σε κάθε βήμα» της ζωής του.«Δεν περίμενα ποτέ ότι αυτή η στιγμή θα ερχόταν τόσο νωρίς. Μόλις στα 75 σου. Με μεγάλο πόνο σήμερα αποχαιρετώ τον πατέρα μου. Τον άνθρωπο που με μεγάλωσε, με στήριξε σε κάθε βήμα της ζωής μου και μου έμαθε, με το παράδειγμά του, τι σημαίνει αξιοπρέπεια, επιμονή, υπομονή, συνέπεια και θάρρος» αναφέρει ο Μάριος Γεωργιάδης, στην ανάρτησή του για τον θάνατο του προέδρου της Ένωσης Κεντρώων Βασίλη Λεβέντη.«Για πολλούς ήσουν ο Πρόεδρος. Για μένα ήσουν απλώς ο πατέρας μου», ανέφερε, μεταξύ άλλων, σημειώνοντας ότι, παρότι δεν ήταν βιολογικός του γιος, ο Βασίλης Λεβέντης δεν τον έκανε ποτέ να αισθανθεί «κάτι λιγότερο από παιδί του». «Η μεγαλύτερη παρακαταθήκη σου δεν είναι όσα κατάφερες. Είναι ο τρόπος που έζησες. Ο τρόπος που αγωνίστηκες. Ο τρόπος που έμεινες πιστός στις αρχές σου», κατέληξε στο αποχαιρετιστήριο μήνυμά του.