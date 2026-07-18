Θα συλληφθούν οι δολοφόνοι....;;; Χριστοδουλίδης: Εξελίξεις στις υποθέσεις δολοφονίας Ισαάκ και Σολομού ανήγγειλε ο Πρόεδρος της Κύπρου!

Την ύπαρξη εξελίξεων στην υπόθεση της δολοφονίας των ηρώων Τάσου Ισαάκ και Σολωμού Σολωμού, τονίζοντας ότι η Κυβέρνηση πράττει τα δέοντα...



Ο Πρόεδρος δέχθηκε σήμερα στο Προεδρικό Μέγαρο δεκάδες μοτοσικλετιστές της «Πρωτοβουλίας Μνήμης Ισαάκ – Σολωμού» και μέλη των οικογενειών των δύο ηρώων με αφορμή τη συμπλήρωση 30 χρόνων από τη θυσία τους, αναφέρει το



Μιλώντας στους μοτοσικλετιστές, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ανέφερε ότι για την Κυβέρνηση το τι έγινε τον Αύγουστο του 1996 αποτελεί ένα θέμα που δεν έχει κλείσει. «Πρόκειται για δολοφονίες και τίποτε άλλο, πρέπει να λέμε τα πράγματα ως έχουν, τα είδαμε όλοι, δεν είναι ούτε εκτίμηση ούτε εντύπωση, αλλά τα είδαμε, δύο δολοφονικές ενέργειες», υπογράμμισε.



Πρόσθεσε ότι «υπάρχουν εξελίξεις για τις οποίες το σωστό και το πρέπον είναι να μην αναφερθώ δημόσια», σημειώνοντας πως μπορεί να ενημερώσει τις οικογένειες, αλλά μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, διαβεβαιώνοντας παράλληλα πως η Κυβέρνηση κάνει αυτό που πρέπει για αυτούς που ευθύνονται.



Απευθυνόμενος προσωπικά στα μέλη των οικογενειών των δύο ηρώων ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας τόνισε ότι «ξέρουμε πάρα πολύ καλά την υποχρέωση που έχουμε έναντι σας, έναντι στις οικογένειες των ηρώων μας και θέλω να σας πω δημόσια ότι δεν θα σταματήσουμε λεπτό μέχρι να ανταποκριθούμε στην υποχρέωση που έχουμε έναντι σας, έναντι του κυπριακού λαού».





Ο εκπρόσωπος της Πρωτοβουλίας Μνήμης Ισαάκ – Σολωμού, Κυριακός Γιάγκου, ανέφερε ότι από την ίδρυσή της το 2008 επιχειρεί να κρατά ζωντανή τη μνήμη των θυσιών του Τάσου Ισαάκ και του Σολωμού Σολωμού και να αναδεικνύει τα μηνύματα που απορρέουν από αυτές «μηνύματα φιλοπατρίας, αξιοπρέπειας, δικαιοσύνης, ελευθερίας». Ταυτόχρονα, πρόσθεσε, οι δολοφόνοι τους παραμένουν ατιμώρητοι. «Αν έχουμε κάτι να αιτηθούμε, να απαιτήσουμε —και προσωπικά από εσάς, ως Πρόεδρος της Δημοκρατίας— είναι η εντονότερη προσπάθεια για να οδηγηθούν τελικά οι ένοχοι ενώπιον της δικαιοσύνης» σημείωσε ο κύριος Γιάγκου.



«Όσο τραγικά κι αν είναι τα ιστορικά γεγονότα, δεν πρέπει να λησμονούμε ότι πίσω τους υπάρχουν άνθρωποι», πρόσθεσε. Απευθυνόμενος προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο κ. Γιάγκου, ανέφερε ότι «έχετε εδώ μπροστά σας, δίπλα σας, μέλη της οικογένειας του Τάσου Ισαάκ, την μητέρα του την κυρία Τασούλα, την κόρη του Αναστασία, τον πατέρα του Σολωμού Σολωμού, τον κύριο Σπύρο. Τούτοι οι άνθρωποι ζητούν εδώ και 30 χρόνια τη δικαίωση της θυσίας των αγαπημένων τους. Δικαίωση όχι με την έννοια της εκδίκησης, δικαίωση με την έννοια της τιμωρίας».



«Ξέρουμε και ξέρετε καλύτερα από εμάς», συνέχισε ο εκπρόσωπος της της Πρωτοβουλίας Μνήμης Ισαάκ – Σολωμού, «ότι έγιναν ενέργειες και επί των ημερών σας ως Υπουργός Εξωτερικών και επί των ημερών σας ως Πρόεδρος της Δημοκρατίας, όμως ενώ τα πρόσωπα αυτά ταυτοποιήθηκαν, τα εντάλματα σύλληψης εκδόθηκαν, εντούτοις παραμένουν ανεκτέλεστα». Ο Πρόεδρος δέχθηκε σήμερα στο Προεδρικό Μέγαρο δεκάδες μοτοσικλετιστές της «Πρωτοβουλίας Μνήμης Ισαάκ – Σολωμού» και μέλη των οικογενειών των δύο ηρώων με αφορμή τη συμπλήρωση 30 χρόνων από τη θυσία τους, αναφέρει το HELLAS JOURNAL επικαλούμενο το ΚΥΠΕ.Μιλώντας στους μοτοσικλετιστές, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ανέφερε ότι για την Κυβέρνηση το τι έγινε τον Αύγουστο του 1996 αποτελεί ένα θέμα που δεν έχει κλείσει. «Πρόκειται για δολοφονίες και τίποτε άλλο, πρέπει να λέμε τα πράγματα ως έχουν, τα είδαμε όλοι, δεν είναι ούτε εκτίμηση ούτε εντύπωση, αλλά τα είδαμε, δύο δολοφονικές ενέργειες», υπογράμμισε.Πρόσθεσε ότι «υπάρχουν εξελίξεις για τις οποίες το σωστό και το πρέπον είναι να μην αναφερθώ δημόσια», σημειώνοντας πως μπορεί να ενημερώσει τις οικογένειες, αλλά μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, διαβεβαιώνοντας παράλληλα πως η Κυβέρνηση κάνει αυτό που πρέπει για αυτούς που ευθύνονται.Απευθυνόμενος προσωπικά στα μέλη των οικογενειών των δύο ηρώων ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας τόνισε ότι «ξέρουμε πάρα πολύ καλά την υποχρέωση που έχουμε έναντι σας, έναντι στις οικογένειες των ηρώων μας και θέλω να σας πω δημόσια ότι δεν θα σταματήσουμε λεπτό μέχρι να ανταποκριθούμε στην υποχρέωση που έχουμε έναντι σας, έναντι του κυπριακού λαού».Ο εκπρόσωπος της Πρωτοβουλίας Μνήμης Ισαάκ – Σολωμού, Κυριακός Γιάγκου, ανέφερε ότι από την ίδρυσή της το 2008 επιχειρεί να κρατά ζωντανή τη μνήμη των θυσιών του Τάσου Ισαάκ και του Σολωμού Σολωμού και να αναδεικνύει τα μηνύματα που απορρέουν από αυτές «μηνύματα φιλοπατρίας, αξιοπρέπειας, δικαιοσύνης, ελευθερίας». Ταυτόχρονα, πρόσθεσε, οι δολοφόνοι τους παραμένουν ατιμώρητοι. «Αν έχουμε κάτι να αιτηθούμε, να απαιτήσουμε —και προσωπικά από εσάς, ως Πρόεδρος της Δημοκρατίας— είναι η εντονότερη προσπάθεια για να οδηγηθούν τελικά οι ένοχοι ενώπιον της δικαιοσύνης» σημείωσε ο κύριος Γιάγκου.«Όσο τραγικά κι αν είναι τα ιστορικά γεγονότα, δεν πρέπει να λησμονούμε ότι πίσω τους υπάρχουν άνθρωποι», πρόσθεσε. Απευθυνόμενος προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο κ. Γιάγκου, ανέφερε ότι «έχετε εδώ μπροστά σας, δίπλα σας, μέλη της οικογένειας του Τάσου Ισαάκ, την μητέρα του την κυρία Τασούλα, την κόρη του Αναστασία, τον πατέρα του Σολωμού Σολωμού, τον κύριο Σπύρο. Τούτοι οι άνθρωποι ζητούν εδώ και 30 χρόνια τη δικαίωση της θυσίας των αγαπημένων τους. Δικαίωση όχι με την έννοια της εκδίκησης, δικαίωση με την έννοια της τιμωρίας».«Ξέρουμε και ξέρετε καλύτερα από εμάς», συνέχισε ο εκπρόσωπος της της Πρωτοβουλίας Μνήμης Ισαάκ – Σολωμού, «ότι έγιναν ενέργειες και επί των ημερών σας ως Υπουργός Εξωτερικών και επί των ημερών σας ως Πρόεδρος της Δημοκρατίας, όμως ενώ τα πρόσωπα αυτά ταυτοποιήθηκαν, τα εντάλματα σύλληψης εκδόθηκαν, εντούτοις παραμένουν ανεκτέλεστα».

Την ύπαρξη εξελίξεων στην υπόθεση της δολοφονίας των ηρώων Τάσου Ισαάκ και Σολωμού Σολωμού, τονίζοντας ότι η Κυβέρνηση πράττει τα δέοντα για όσους ευθύνονται, αποκάλυψε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης.