Οκτώβριο έρχεται ο «Νέαρχος» και Δεκέμβριο ο «Φορμίων»... Οι επόμενες δύο Belharra κλειδώνουν το Αιγαίο μέσα στο 2026!

Με την τέταρτη Belharra μέσα στο 2027 και τις δύο φραγάτες Bergamini από την Ιταλία τελειώνει και η υπόθεση «Ανατολική Μεσόγειος» Το τρέχ...



Το χρονοδιάγραμμα των θαλάσσιων δοκιμών



Η πρόοδος στις κατασκευαστικές γραμμές αποτυπώνεται καθαρά στην πορεία των επιχειρησιακών ελέγχων. Για τη δεύτερη φρεγάτα, τον «Νέαρχο», οι πρώτες δοκιμές στη θάλασσα ξεκίνησαν τον Φεβρουάριο. Η Naval Group προβλέπει ότι κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2026 θα λάβουν χώρα οι δραστηριότητες ετοιμότητας στη θάλασσα και οι δοκιμές τελικής αποδοχής, με τον χρόνο παράδοσης του πλοίου να προσδιορίζεται για τον Οκτώβριο του 2026.



Αντίστοιχα, η τρίτη κατά σειρά φρεγάτα, ο «Φορμίων», εισήλθε στη φάση των θαλάσσιων δοκιμών στις 22 Ιουνίου. Η εναρκτήρια αυτή περίοδος, διάρκειας δύο εβδομάδων, εστιάζει αποκλειστικά σε ζητήματα ασφάλειας και πρόωσης, ελέγχοντας την ταχύτητα και την ευελιξία του σκάφους. Λόγω της καινοτόμου μεθόδου παραγωγής, η οποία επιτρέπει την παράλληλη κατασκευή του κύτους και της μονάδας πανοραμικού αισθητήρα και νοημοσύνης (PSIM), καθίσταται δυνατή η δοκιμή των κύριων αισθητήρων των Συστημάτων Μάχης (Combat Systems) ήδη από αυτή την πρώτη φάση. Η τελική παράδοση του «Φορμίων» έχει προγραμματιστεί για το τέλος του έτους.



Η δυναμική της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας



Η κατασκευή του «Φορμίων» αποτελεί ταυτόχρονα μια μεγάλη επιτυχία για το σχέδιο Ελληνικής Βιομηχανικής Συμμετοχής (HIP) που εφαρμόζει η Naval Group. Το συγκεκριμένο πλοίο ενσωματώνει πλήθος υλικών που κατασκευάζονται στην Ελλάδα, τα οποία παραδίδονται εντός των προκαθορισμένων προθεσμιών. Η εγχώρια εφοδιαστική αλυσίδα εκπροσωπείται από κορυφαίες εταιρείες: η AKMON προμηθεύει τις κονσόλες, η METLEN τις τορπιλοθύρες, η KAFKAS τους ηλεκτρικούς πίνακες και η Marita HELLAS τις σωσίβιες σχεδίες. Επιπλέον, η MEVACO αναλαμβάνει τον εξοπλισμό θαλάσσιων συστημάτων, τα Ναυπηγεία Σαλαμίνας τα προεξοπλισμένα κύτη και η VIKING NORDSAFE HELLAS τα ταχύπλοα σκάφη RHIB.



Όσον αφορά την τέταρτη φρεγάτα, τον «Θεμιστοκλή», η οποία παραγγέλθηκε τον Νοέμβριο του 2025, τα προεξοπλισμένα μπλοκ έχουν ήδη συναρμολογηθεί από τα Ναυπηγεία Σαλαμίνας. Το κύτος βρίσκεται υπό διαμόρφωση στην αποβάθρα και πρόσφατα επέπλευσε για αλλαγή θέσης. Οι εργασίες εξοπλισμού και συναρμολόγησης (μονώσεις, σωληνώσεις, υγρά, ηλεκτρικά συστήματα, πρόωση, βαφές) συνεχίζονται κανονικά, παράλληλα με την οικοδόμηση της μονάδας PSIM.



Επιχειρησιακή υπεροχή σε κάθε πεδίο



Οι φρεγάτες FDI αποτελούν μονάδες πρώτης γραμμής με αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα σε όλο το φάσμα των ναυτικών επιχειρήσεων. Είναι σχεδιασμένες να διεξάγουν αντιαεροπορικό, ανθυποβρυχιακό πόλεμο, καθώς και επιχειρήσεις επιφανείας και αντιμετώπισης ασύμμετρων απειλών. Η ευελιξία τους επιτρέπει την αυτόνομη δράση ή τη συμμετοχή σε δυνάμεις κρούσης για την εξουδετέρωση σύγχρονων κινδύνων, όπως υπερηχητικοί πύραυλοι, υποβρύχια τελευταίας γενιάς, κυβερνοεπιθέσεις και σύνθετες ασύμμετρες απειλές.



Η συμπαγής αρχιτεκτονική τους εγγυάται εξαιρετική ανταπόκριση σε απαιτητικά θαλάσσια περιβάλλοντα. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά της κλάσης περιλαμβάνουν: εκτόπισμα 4.500 τόνων, μήκος 122 μέτρων, πλάτος 18 μέτρων και μέγιστη ταχύτητα 27 κόμβων. Διαθέτουν αυτονομία 45 ημερών και ικανότητα φιλοξενίας πληρώματος 125 ατόμων, πλέον 28 επιβατών.

Το τρέχον έτος, το 2026, χαρακτηρίζεται επισήμως από τη γαλλική κατασκευάστρια εταιρεία Naval Group ως η πλέον καθοριστική χρονιά για το ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό. Η εξέλιξη αυτή έρχεται ως συνέχεια της επιτυχούς παράδοσης της φρεγάτας «Κίμων» το 2025, η οποία αποτέλεσε την πρώτη μονάδα από τη συνολική παραγγελία των τεσσάρων σύγχρονων πλοίων τύπου FDI (Belharra) που προορίζονται για την προστασία των ελληνικών θαλασσών. Ο «Κίμων» κατέπλευσε στην Ελλάδα στα μέσα Ιανουαρίου του 2026, σηματοδοτώντας την απαρχή μιας νέας εποχής ισχύος.Αυτή τη στιγμή, η ναυπηγική δραστηριότητα συνεχίζεται με εντατικούς ρυθμούς σε στενή σύμπραξη με Γάλλους και Έλληνες εταίρους. Στο επίκεντρο της παραγωγικής διαδικασίας βρίσκονται οι επόμενες τρεις μονάδες του προγράμματος: ο «Νέαρχος», ο «Φορμίων» και ο «Θεμιστοκλής». Σύμφωνα με τον προγραμματισμό της εταιρείας, εντός του τρέχοντος έτους αναμένεται να ολοκληρωθεί η παράδοση δύο επιπλέον πλοίων, του «Νέαρχου» και του «Φορμίων», ενισχύοντας άμεσα τον εθνικό στόλο.