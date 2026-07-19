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Μετά από χρόνια... Δεν θα παραστεί στην επέτειο του Αττίλα στην Κύπρο ο Ερντογάν

Ιουλίου 19, 2026

   Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, δεν θα παραστεί φέτος στα «πανηγύρια» της ντροπής στα κατεχόμενα στις 20 Ιουλίου, όπως μεταδίδ...

  



Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, δεν θα παραστεί φέτος στα «πανηγύρια» της ντροπής στα κατεχόμενα στις 20 Ιουλίου, όπως μεταδίδεται από Τουρκοκυπριακά Μέσα.

Όπως αναφέρεται, την Τουρκία θα εκπροσωπήσει ο Αντιπρόεδρος της χώρας, Τζεβντέτ Γιλμάζ.

Ο Γιλμάζ αναμένεται να παραστεί στις εκδηλώσεις που διοργανώνει το ψευδοκράτος, ενώ θα πραγματοποιήσει και επαφές.

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