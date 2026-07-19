Εισβολή στο 547 ΜΤΠ... Έσπασε με το αυτοκίνητο την κεντρική πύλη και την μπάρα ασφαλείας!

Αναστάτωση προκλήθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου 18 Ιουλίου στο Άργος Ορεστικό, όταν ένας 52χρονος οδηγός, ο οποίος βρισκόταν υπό την επήρε...



Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, το όχημα κινούνταν με ταχύτητα προς τη στρατιωτική μονάδα και, αντί να επιβραδύνει, συνέχισε την πορεία του, προσκρούοντας με σφοδρότητα στην κεντρική πύλη του στρατοπέδου. Η σύγκρουση είχε ως αποτέλεσμα να καταστραφεί η σιδερένια μπάρα ασφαλείας, ενώ το αυτοκίνητο εισήλθε στον προαύλιο χώρο του στρατοπέδου. Στελέχη της μονάδας που βρίσκονταν εκείνη την ώρα σε υπηρεσία πρόλαβαν να απομακρυνθούν εγκαίρως, αποφεύγοντας τον τραυματισμό τους.



Μετά το περιστατικό σήμανε άμεσα συναγερμός και στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί του τοπικού Αστυνομικού Τμήματος. Ο 52χρονος ακινητοποιήθηκε και οδηγήθηκε στο τμήμα, όπου διαπιστώθηκε ότι βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ.



Σε βάρος του βεβαιώθηκαν οι προβλεπόμενες από τη νομοθεσία παραβάσεις, ενώ οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.



Σύμφωνα με την ΕΡΤ, μετά το αρχικό σοκ δεν έλειψαν και τα χιουμοριστικά σχόλια από παρευρισκόμενους, οι οποίοι αστειεύτηκαν λέγοντας πως «μάλλον τού έλειψε η σκοπιά και ήθελε να ξανακάνει τη θητεία του».

Αναστάτωση προκλήθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου 18 Ιουλίου στο Άργος Ορεστικό, όταν ένας 52χρονος οδηγός, ο οποίος βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ, εισέβαλε με το αυτοκίνητό του στο εσωτερικό του 574ου Μηχανοκίνητου Τάγματος Πεζικού, προκαλώντας συναγερμό και θέτοντας σε κίνδυνο στρατιωτικό προσωπικό.