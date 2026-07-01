Ο Τραμπ εξετάζει την επανάληψη πολέμου πλήρους κλίμακας με το Ιράν

Η Wall Street Journal αναφέρει ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ έχει συζητήσει για νέα πλήγματα με τον υπουργό Άμυνας και τον κορυφαίο στρατηγό το...

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, είχε μια σειρά συνομιλιών τις τελευταίες ημέρες με τον υπουργό Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, και τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Στρατού, στρατηγό Νταν Κέιν, σχετικά με την πιθανότητα επανάληψης στρατιωτικών πληγμάτων πλήρους κλίμακας στο Ιράν, ανέφερε κατά τη διάρκεια της νύχτας η Wall Street Journal, επικαλούμενη αξιωματούχους που γνωρίζουν τις συζητήσεις.Οι συνομιλίες, οι οποίες διεξήχθησαν στον Λευκό Οίκο και το Πεντάγωνο, επικεντρώθηκαν στο αν η Ουάσιγκτον θα πρέπει να εγκαταλείψει τη διπλωματική οδό και να επιστρέψει στις επιθέσεις μεγάλης κλίμακας, ένα βήμα που ορισμένοι αξιωματούχοι περιέγραψαν ως προσπάθεια να «τελειώσει η δουλειά» εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας.Ο Τραμπ δεν έχει λάβει τελική απόφαση, σύμφωνα με το δημοσίευμα.Προς το παρόν, έχει πει στους συνεργάτες του ότι ένας άλλος μεγάλος γύρος πληγμάτων κινδυνεύει να εκτροχιάσει τις διαπραγματεύσεις και να υπονομεύσει τον ευρύτερο στόχο της Ουάσιγκτον για την εξάρθρωση του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν μέσω μιας συμφωνίας.Σύμφωνα με πληροφορίες, αισθάνεται άνετα να αφήσει τις συνομιλίες να παραταθούν πέραν της προθεσμίας της 18ης Αυγούστου που έχει οριστεί για μια τελική πυρηνική συμφωνία.Παράλληλα, ο Τραμπ παραμένει πρόθυμος να εγκρίνει στοχευμένα πλήγματα όποτε το Ιράν παραβιάζει το μνημόνιο συνεννόησης που υπέγραψαν οι δύο χώρες στις 17 Ιουνίου.Αυτές οι παραβιάσεις έχουν συσσωρευτεί τις τελευταίες ημέρες: οι ιρανικές δυνάμεις έπληξαν εμπορικά πλοία στα Στενά του Ορμούζ, συμπεριλαμβανομένου ενός δεξαμενόπλοιου που μετέφερε περισσότερους από δύο εκατομμύρια τόνους αργού πετρελαίου, προκαλώντας αμερικανικά πλήγματα αντιποίνων σε ιρανικές τοποθεσίες αποθήκευσης πυραύλων και drones, καθώς και σε παράκτιες εγκαταστάσεις ραντάρ.Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν απάντησαν με δικά τους πλήγματα εναντίον στόχων που συνδέονται με τις ΗΠΑ στο Κουβέιτ και το Μπαχρέιν.Μετά από μια τέτοια ανταλλαγή πληγμάτων κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, ο Τραμπ έγραψε στο Truth Social ότι το Ιράν παραβίασε την κατάπαυση του πυρός για άλλη μια φορά, προειδοποιώντας ότι οι ΗΠΑ ενδέχεται σύντομα να μην είναι σε θέση να συνεχίσουν να επιδεικνύουν αυτοσυγκράτηση, και ότι εάν αναγκαστούν να τελειώσουν στρατιωτικά αυτό που ξεκίνησαν, «η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν δεν θα υπάρχει πλέον».Δημόσια, ο Τραμπ επιμένει ότι οι διαπραγματεύσεις αποδίδουν.Η Τεχεράνη, δήλωσε στους δημοσιογράφους την περασμένη εβδομάδα, θα «συμφωνήσει σε όλα όσα θέλω», διαφορετικά οι ΗΠΑ απλώς θα επαναλάβουν τις μάχες.Ένας αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε στη Journal ότι η διπλωματία παραμένει η σαφής προτίμηση του Τραμπ και ότι το Ιράν θα ήταν σοφό να κλείσει μια συμφωνία όσο η προσφορά ισχύει.Αυτή η διπλωματία, ωστόσο, κλονίζεται. Οι απεσταλμένοι του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, έφτασαν στη Ντόχα αυτή την εβδομάδα για έναν νέο γύρο συνομιλιών, αλλά αξιωματούχοι του Κατάρ αναφέρουν ότι οι συναντήσεις διεξάγονται μέσω μεσολαβητών και όχι πρόσωπο με πρόσωπο, αφού το Ιράν απέρριψε μια απευθείας συνάντηση.Οι δύο πλευρές εξακολουθούν να απέχουν πολύ επί της ουσίας: το Ιράν απαιτεί δισεκατομμύρια δολάρια σε τέλη διέλευσης από πλοία που διασχίζουν τα Στενά του Ορμούζ, τα οποία η Ουάσιγκτον επιμένει ότι πρέπει να παραμείνουν ανοιχτά χωρίς κόστος, όπως ήταν πριν από τον πόλεμο.Η Τεχεράνη αντιστέκεται επίσης στους σαρωτικούς περιορισμούς στο πυρηνικό της πρόγραμμα, τους οποίους ο Τραμπ υποστηρίζει ότι έχει ήδη δεχτεί να αποδεχθεί.Ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, Κρις Ράιτ, δήλωσε αυτή την εβδομάδα ότι το Ιράν δεν έχει ακόμη συνεργαστεί με κανέναν ουσιαστικό τρόπο, αποδίδοντας στις αμερικανικές ναυτικές συνοδείες -και όχι στην ιρανική καλή θέληση- την πρόσφατη ανάκαμψη της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου.Η Ουάσιγκτον, είπε, θα διατηρήσει τη ροή ενέργειας μέσω των Στενών ανεξάρτητα από τη συνεργασία της Τεχεράνης, ενώ θα συνεχίσει να πιέζει για τον πλήρη τερματισμό του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν.Παράλληλα, οι ΗΠΑ δημιουργούν έναν δίαυλο επικοινωνίας κρίσεων μεταξύ των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν και της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (CENTCOM), με στόχο να αποτραπεί ένα λάθος βήμα που θα μπορούσε να εξελιχθεί σε ανοιχτό πόλεμο.Ένας αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε ότι ο δίαυλος είναι ενεργός και χρησιμοποιείται ήδη και από τις δύο πλευρές, αν και άλλοι προειδοποιούν ότι βρίσκεται ακόμη στα αρχικά του στάδια.Οι τρέχουσες διαβουλεύσεις ακολουθούν την Επιχείρηση «Epic Fury» (Επική Οργή), την κοινή εκστρατεία ΗΠΑ-Ισραήλ που ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου, κατά την οποία οι αμερικανικές δυνάμεις και μόνο έπληξαν περισσότερους από 13.000 στόχους σε όλο το Ιράν, σύμφωνα με στοιχεία που μεταφέρθηκαν αργότερα στον Τραμπ από στρατιωτικούς ηγέτες, υποβαθμίζοντας σοβαρά το οπλοστάσιο πυραύλων και drones της Τεχεράνης, καθώς και την ικανότητά της να το ανακατασκευάσει.Έως τις αρχές Απριλίου, οι ίδιοι στρατιωτικοί ηγέτες είπαν στον Τραμπ ότι θα χρειάζονταν αρκετές ακόμη εβδομάδες για να τελειώσουν τη δουλειά στρατιωτικά· αντίθετα, ο Τραμπ αποδέχθηκε μια αρχική κατάπαυση του πυρός στις 7 Απριλίου.Έκτοτε, έχει αναβάλει επανειλημμένα να διατάξει την πλήρη επανάληψη της εκστρατείας, απειλώντας δύο φορές με δραματική κλιμάκωση -συμπεριλαμβανομένης της απειλής να καταλάβει τον κύριο κόμβο εξαγωγής πετρελαίου του Ιράν στο νησί Χαρκ- για να υπαναχωρήσει και τις δύο φορές υπέρ της επανάληψης των συνομιλιών.Έχει πει στο παρελθόν σε συνεργάτες του ότι θα επανεκκινούσε τον πόλεμο ολοκληρωτικά μόνο εάν το Ιράν σκότωνε Αμερικανούς στρατιώτες.Ο περαιτέρω βομβαρδισμός του Ιράν θα οδηγούσε μόνο σε θανάτους ανθρώπων, δήλωσε πρόσφατα ο Τραμπ, προσθέτοντας ότι μια συμφωνία κατόπιν διαπραγμάτευσης θα αποδεικνυόταν τελικά «ισχυρότερη από τις βόμβες».