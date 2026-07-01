Διδαχές Γέροντα Παΐσιου: «Μη φοβάστε. Περάσαμε σαν έθνος τόσες μπόρες και δεν χαθήκαμε…»









Μη φοβάστε. Περάσαμε σαν έθνος τόσες μπόρες και δεν χαθήκαμε, και θα φοβηθούμε την θύελλα που πάει να ξεσπάσει;Ούτε και τώρα θα χαθούμε.Ο Θεός μας αγαπά. Ο άνθρωπος έχει μέσα του κρυμμένη δύναμη για ώρα ανάγκης. Θα είναι λίγα τα δύσκολα χρόνια. Μια μπόρα θα είναι.Δεν σας τα λέω αυτά για να φοβηθήτε, αλλά για να ξέρετε πού βρισκόμαστε…Για μάς είναι μια μεγάλη ευκαιρία, είναι πανηγύρι οι δυσκολίες, το μαρτύριο.Να είστε με τον Χριστό, να ζείτε σύμφωνα με τις Εντολές Του και να προσεύχεστε, για να έχετε θείες δυνάμεις και να μπορέσετε να αντιμετωπίσετε τις δυσκολίες.Να αφήσετε τα πάθη, για να έρθει η Θεία Χάρις.Αυτό που θα βοηθήσει πολύ είναι να μπει μέσα μας η καλή ανησυχία: πού βρισκόμαστε, τί θα συναντήσουμε, για να λάβουμε τα μέτρα μας και να ετοιμαστούμε.Η ζωή μας να είναι πιο μετρημένη. Να ζούμε πιο πνευματικά.Να είμαστε πιο αγαπημένοι.Να βοηθούμε τους πονεμένους, τους φτωχούς με αγάπη, με πόνο, με καλoσύνη.Να προσευχόμαστε να βγουν καλοί άνθρωποι»…Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου