Πρόκληση από το Αζερμπαϊτζάν... Αντιπροσωπεία πήγε στην κατεχόμενη Κύπρο «να γιορτάσουν τη νίκη της Τουρκίας»!

Ο Πρόεδρος της λεγόμενης τουρκοκυπριακής Βουλής Ζιγιά Οζτουρκλέρ δέχθηκε τον Καβανσίρ Φεϊζίγιεφ, Πρόεδρο της Διακοινοβουλευτικής Ομάδας Φ...

Ο Πρόεδρος της λεγόμενης τουρκοκυπριακής Βουλής Ζιγιά Οζτουρκλέρ δέχθηκε τον Καβανσίρ Φεϊζίγιεφ, Πρόεδρο της Διακοινοβουλευτικής Ομάδας Φιλίας Αζερμπαϊτζάν-Τουρκοκυπρίων, και την συνοδευτική αντιπροσωπεία του, οι οποίοι ήρθαν στην Κατεχόμενη Κύπρο για να συμμετάσχουν στους εορτασμούς της τουρκικής εισβολής, που αποκαλείται ως «Ημέρας Ειρήνης και Ελευθερίας» στις 20 Ιουλίου 1974.Στην ομιλία του στη δεξίωση, ο Ζιγιά Οζτουρκλερ, δήλωσε ότι υπήρξε πολύ ισχυρή συμμετοχή από το Αζερμπαϊτζάν στους εορτασμούς της Κατοχής στις 20 Ιουλίου και είπε: «Είναι σημαντικό για εμάς να μοιραστείτε τη χαρά μας σε αυτή την τιμητική και περήφανη ημέρα».Ο Οζτουρκλέρ, σημειώνοντας ότι το Αζερμπαϊτζάν έχει δείξει πρόσφατα υποστήριξη στους αδελφούς και τις αδελφές του Τουρκοκύπριους, δήλωσε ότι αυτή είναι μια κινητήρια δύναμη για αυτούς και ότι ο τουρκοκυπριακός λαός χρειάζεται αυτή την ενότητα περισσότερο από ποτέ, ευχαριστώντας τον Πρόεδρο του Αζερμπαϊτζάν Ιλχάμ Αλίγιεφ και την Πρόεδρο της Εθνοσυνέλευσης του Αζερμπαϊτζάν Σαχίμπε Γκαφάροβα για την υποστήριξή τους.Υπενθύμισε ότι η τουρκική εισβολή της 20ής Ιουλίου 1974 πραγματοποιήθηκε ως αποτέλεσμα του αγώνα που διεξήγαγαν οι Μουτζαχεντίν μαζί με τους Τούρκους στρατιώτες.Ο Αζέρος Καβανσίρ Φεϊζίγιεφ, επικεφαλής της Διακοινοβουλευτικής Ομάδας Φιλίας Αζερμπαϊτζάν-Τουρκοκυπρίων, δήλωσε επίσης στην ομιλία του ότι ήταν πολύ χαρούμενοι που βρίσκονταν στην Κατεχόμενη Κύπρο με μια μεγάλη αντιπροσωπεία με την ευκαιρία της 52ης επετείου της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο στις 20 Ιουλίου.Ο Φεϊζίγιεφ, τόνισε ότι η σημερινή ημέρα σηματοδοτεί μία από τις νίκες στην τουρκική ιστορία και δήλωσε ότι ήταν μεγάλη τιμή για αυτούς που γιορτάζουν μαζί αυτή την ιστορική νίκη. Ο Φεϊζίγιεφ δήλωσε ότι βλέπουν τους Τουρκοκύπριους ως μέρος του Αζερμπαϊτζάν και του τουρκικού κόσμου.Bagimsiz.com