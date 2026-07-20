ΕΤΣΙ ΞΕΚΙΝΗΣΑΝ ΟΛΑ... 20 ΙΟΥΛΙΟΥ 1903! Η Ψευτοεπανάσταση του ΙΛΙΝΤΕΝ... ΤΟ Βουλγαρικό Κομιτάτο Επιχειρεί ΑΥΤΟΝΟΜΗΣΗ και ΕΚΒΟΥΛΓΑΡΙΣΜΟ της Μακεδονίας!









Είναι εκείνη η εποχή που στην προσπάθεια τους να αφελληνίσουν την Μακεδονία, οι Βούλγαροι σκαρφίζονται την... Μακεδονική εθνότητα, σε έναν παιχνίδι που τους έχει γυρίσει ήδη μπούμερανγκ, αλλά έχει κατορθώσει να δημιουρ΄γησει και επιπλέον προβλήματα στο Μακεδονικό ζήτημα.Κάθε χρόνο τέτοια μέρα στις περιοχές της ελέυθερης εως τώρα; Μακεδονίας, ολιγάριθμοι γυφτοσκοπιανού κι εγκάθετοι ξένων υπηρεσιών, προσπαθούν να δημιουργήσουν κλίμα εκμεταλευόμενοι τα τοπικά πανηγύρια αλλά και την γιορτή του Αγίου Ηλία, εκ του οποίου έχει εξαχθεί και το όνομα που χαρακτήρισε την Βουλγαροκομιτατζίδικη επανάσταση. (Ιλιντεν).Οι πρωτεργάτες και οι εγκάθετοι ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝΤΑΙ ΣΤΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΟΨΥΧΟΥΣ στην Ελεύθερη ή κατεχόμενη Μακεδονία μας!"ΣΤΟΧΟΣ"