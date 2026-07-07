🇬🇷🇬🇷🇬🇷 Απόκτησε Εθνική συνείδηση... Μην γίνεσαι γίδι ή συνεργάτης ξένων συμφερόντων. Μη στρέφεσαι κατά της Πατρίδος σου... 🇬🇷🇬🇷🇬🇷

Η Εθνική Συνείδηση προϋποθέτει γνώση της προσωπικής και της συλλογικής καταγωγής. Αντίληψη της Ιστορίας του Έθνους και την διαχρονική του θέση στο γεωπολιτικό περιβάλλον και κατανόηση των εχθρών και των κινδύνων που το περιτριγυρίζουν και το υπονομεύουν. Σήμερα και πάντα...Αν έχεις ΜΑΘΕΙ μόνο να κουνάς σημαίες και να αναφωνείς τσιτάτα ή να παπαγαλίζεις ατάκες, τότε είναι θέμα χρόνου να μετατραπείς σε ΓΙΔΙ επί σφαγή εντός της μάζας, ένεκα των προσωπικών πολιτικών επιδιώξεων του κάθε πονηρού που θέτει ως προτεραιότητα τον εαυτό του.Κι αυτό δεν είναι η χειρότερη περίπτωση. Γιατί εύκολα μπορείς να αποτελέσεις όργανο της εχθρικής προπαγάνδας και υποχείριο του ξένου παράγοντα που στο μυαλό σου έχεις αναγάγει σε λυτρωτή και σωτήρα.Και τότε στρέφεσαι εναντίον του Κράτους που δημιούργησε με ποτάμια αίματος και ιδρώτα το Έθνος, αφού ελλείψει Εθνικής Συνειδήσεως δεν είσαι θέση ακόμη και να ξεχωρίσεις βασικές έννοιες όπως Κράτος, Καθεστώς, Κυβέρνηση, κάνοντας κακό στην ίδια σου την Πατρίδα...Και το τραγικότερο είναι πως μπορεί να νομίζεις ότι πράττεις το πατριωτικό σου καθήκον...Τώρα μην αλλάξεις πλευρό... Ανασηκώσου και βάλε το μυαλό σου να δουλέψει... αναλογιζόμενος πάντα πως τέτοιες θέσεις και συμπεριφορές, μπορεί εν καιρώ ειρήνης να περνάνε από απαρατήρητες μέχρι καταγγελόμενες, αλλά σε περιόδους κρίσης ή και πολέμου τιμωρούνται ακόμη και με την εσχάτη των ποινών... Η άγνοια και η αφέλεια αποτελούν ελαφρυντικά, αλλά δεν είναι πάντα σωτήρια...Σάββας Ε. Χατζηπαρασκευάς