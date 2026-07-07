ΠΡΟΣΟΧΗ! Εξαφανίστηκε 14χρονος ΜΕ ΜΟΥΣΤΑΚΙ από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων στην Αλεξανδρούπολη

Δεν είναι τρολιά... Την είδηση και την φωτογραφία τα "περνάμε" ακριβώς όπως δόθηκαν από το χαμόγελο του παιδιού! Συναγερμός ...



Το Χαμόγελο του Παιδιού ενημερώθηκε σήμερα, 07/07/2026, και προχώρησε άμεσα σε δημοσιοποίηση των στοιχείων του, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν την ζωή του σε κίνδυνο.



Ο Γιαρί (επ.) Σαχέλ (ον.), έχει ύψος 1.60 μ., είναι αδύνατος, έχει καστανά μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε λευκή κοντομάνικη μπλούζα, μαύρη βερμούδα, λευκά αθλητικά παπούτσια και κρατούσε μία σκούρου χρώματος τσάντα.

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές καθώς εξαφανίστηκε ανήλικος από δομή στην Αλεξανδρούπολη. Συγκεκριμένα, στις 06/07/2026, απογευματινές ώρες, εξαφανίστηκε από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην Αλεξανδρούπολη, ο Γιαρί (επ.) Σαχέλ (ον.), 14 ετών.