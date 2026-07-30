Τουλάχιστον εννιά νεκροί κατά τη μαζική απόβαση λαθρομεταναστών στη Θέουτα, στέλνει τον στρατό ο Σάντσεθ, βίντεο

Η ισπανική κυβέρνηση θα αναπτύξει στρατό για να εγγυηθεί την ασφάλεια της Θέουτα, στα βόρεια παράλια της Αφρικής, όπου περισσότεροι από 1...



Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι ένοπλες δυνάμεις θα στείλουν 60 μέλη τους για να ενισχύουν στην αστυνομία του θύλακα.



«Οι ένοπλες δυνάμεις θα ενισχύσουν την Πολιτοφυλακή (σ.σ. την ισπανική αστυνομία) στην άσκηση των καθηκόντων της και σε ό,τι κριθεί αναγκαίο για τη διαφύλαξη της ασφάλειας της πόλης της Θέουτα», ανέφερε το υπουργείο.



Πλάνα που τράβηξε μια δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου δείχνουν δεκάδες ανθρώπους, στην πλειονότητά τους νεαρής ηλικίας, να καταφτάνουν στις όχθες του θύλακα, κάποιοι κολυμπώντας, από το γειτονικό Μαρόκο.



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Αυτή η μαζική άφιξη μεταναστών είναι η μεγαλύτερη από το 2021, όταν περισσότεροι από 10.000 άνθρωποι διέσχισαν τα σύνορα μέσα σε δύο ημέρες για να μπουν στη Θέουτα.



Από την πλευρά του Μαρόκου, ένας ανταποκριτής του Γαλλικού Πρακτορείου είδε δεκάδες ανθρώπους, ορισμένοι εκ των οποίων ήταν ανήλικοι, να έχουν συγκεντρωθεί το απόγευμα στα σύνορα, ανάμεσα στη μαροκινή πόλη Φνιντέκ και τη Θέουτα. Συνέρρευσαν αφού άρχισαν να κυκλοφορούν φήμες ότι τα σύνορα θα άνοιγαν τα ξημερώματα της Πέμπτης, όπως ανέφεραν κάποιοι από αυτούς.



Επιστροφή «το συντομότερο δυνατόν» στο Μαρόκο Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι ένοπλες δυνάμεις θα στείλουν 60 μέλη τους για να ενισχύουν στην αστυνομία του θύλακα.«Οι ένοπλες δυνάμεις θα ενισχύσουν την Πολιτοφυλακή (σ.σ. την ισπανική αστυνομία) στην άσκηση των καθηκόντων της και σε ό,τι κριθεί αναγκαίο για τη διαφύλαξη της ασφάλειας της πόλης της Θέουτα», ανέφερε το υπουργείο.Πλάνα που τράβηξε μια δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου δείχνουν δεκάδες ανθρώπους, στην πλειονότητά τους νεαρής ηλικίας, να καταφτάνουν στις όχθες του θύλακα, κάποιοι κολυμπώντας, από το γειτονικό Μαρόκο.Δείτε βίντεοΚάποιοι από τους μετανάστες, που στη συντριπτική τους πλειοψηφία ήταν νεαροί άνδρες και έφηβοι, μπήκαν από ένα μεθοριακό φυλάκιο στο νότιο τμήμα της Θέουτα, ισπανικού εδάφους έκτασης μόλις 18,5 τετραγωνικών χιλιομέτρων. Ορισμένοι φώναζαν «Αντίο Μαρόκο, καλημέρα Ισπανία» κατά την άφιξή τους. Νωρίς το πρωί, δημοσιογράφοι είδαν σωρούς από βατραχοπέδιλα, σωσίβια και στολές από νεοπρένιο σε μια παραλία της πόλης.Αυτή η μαζική άφιξη μεταναστών είναι η μεγαλύτερη από το 2021, όταν περισσότεροι από 10.000 άνθρωποι διέσχισαν τα σύνορα μέσα σε δύο ημέρες για να μπουν στη Θέουτα.Από την πλευρά του Μαρόκου, ένας ανταποκριτής του Γαλλικού Πρακτορείου είδε δεκάδες ανθρώπους, ορισμένοι εκ των οποίων ήταν ανήλικοι, να έχουν συγκεντρωθεί το απόγευμα στα σύνορα, ανάμεσα στη μαροκινή πόλη Φνιντέκ και τη Θέουτα. Συνέρρευσαν αφού άρχισαν να κυκλοφορούν φήμες ότι τα σύνορα θα άνοιγαν τα ξημερώματα της Πέμπτης, όπως ανέφεραν κάποιοι από αυτούς.





Ο πρόεδρος της αυτόνομης πόλης της Θέουτα, Χουάν Βίβας, είπε ότι περισσότεροι από 1.500 άνθρωποι έχουν φτάσει στον θύλακα τις τελευταίες ημέρες, με ρυθμό «περίπου 200 την ημέρα» κατά μέσο όρο. Η κατάσταση ήταν ήδη «επείγουσα» στα υπερπλήρη και κορεσμένα κέντρα υποδοχής. «Σήμερα, η κατάσταση είναι ακόμη χειρότερη: νέες αφίξεις, έλλειψη πόρων και μια ζωή που χάθηκε στη θάλασσα», έγραψε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Η ισπανική κυβέρνηση θα αναπτύξει στρατό για να εγγυηθεί την ασφάλεια της Θέουτα, στα βόρεια παράλια της Αφρικής, όπου περισσότεροι από 1.500 παράνομους μετανάστες εισέβαλαν σήμερα από το Μαρόκο, ανακοίνωσε το υπουργείο Εσωτερικών, ενώ όπως έγινε γνωστό εννιά τουλάχιστον από αυτούς έχασαν τη ζωή τους.