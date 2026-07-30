Kάτι είναι κι αυτό... Αυξάνεται στα 30 έτη από τα 25 η πραγματική έκτιση ποινής των ισοβίων - Κατατέθηκε στη Βουλή η τροπολογία

Στην Βουλή κατατέθηκε η τροπολογία του υπουργείου Δικαιοσύνης που ανεβάζει τα πραγματικά χρόνια έκτισης στα ισόβια σε 30 έτη από 25 που ι...



Η νομοθετική πρωτοβουλία ήρθε στο προσκήνιο από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Γιώργο Φλωρίδη, με αφορμή τις έντονες δημόσιες αντιδράσεις που προκάλεσε η προσωρινή αποφυλάκιση του καταδικασμένου αρχηγού της «17 Νοέμβρη», Αλέξανδρου Γιωτόπουλου ενώ υπάρχει και η δυνατότητα του επίσης πολυισοβίτη τρομοκράτη Δημήτρη Κουφοντίνα να κάνει αίτηση αποφυλάκισης τον Σεπτέμβριο του 2027.



Σύμφωνα με την συνοδευτική έκθεση «με την προτεινόμενη ρύθμιση τροποποιείται το τέταρτο εδάφιο της παρ. ότου άρθρου 105Β του Ποινικού Κώδικα (ν. 4619/2019, Α’ 95) και αυξάνεται από είκοσι πέντε (25) σε τριάντα (30) έτη η ελάχιστη διάρκεια πραγματικής παραμονής στο σωφρονιστικό κατάστημα προκειμένου να θεμελιωθεί δικαίωμα απόλυσης υπό τον όρο της ανάκλησης καταδικασθέντος που εκτίει περισσότερες ποινές ισόβιας κάθειρξης.



Στόχος είναι η αναλογικότερη διαβάθμιση των προϋποθέσεων της υπό όρο απόλυσης σε σχέση με τις περιπτώσεις έκτισης ποινών πολυετούς ή μίας ισόβιας κάθειρξης, λαμβανομένης υπόψη της αυξημένης απαξίας και των υπέρμετρα επιβλαβών κοινωνικών επιπτώσεων των εγκληματικών συμπεριφορών για τις οποίες έχουν επιβληθεί πολλαπλές ποινές ισόβιας κάθειρξης.



Δείτε Η νομοθετική πρωτοβουλία ήρθε στο προσκήνιο από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Γιώργο Φλωρίδη, με αφορμή τις έντονες δημόσιες αντιδράσεις που προκάλεσε η προσωρινή αποφυλάκιση του καταδικασμένου αρχηγού της «17 Νοέμβρη», Αλέξανδρου Γιωτόπουλου ενώ υπάρχει και η δυνατότητα του επίσης πολυισοβίτη τρομοκράτη Δημήτρη Κουφοντίνα να κάνει αίτηση αποφυλάκισης τον Σεπτέμβριο του 2027.Σύμφωνα με την συνοδευτική έκθεση «με την προτεινόμενη ρύθμιση τροποποιείται το τέταρτο εδάφιο της παρ. ότου άρθρου 105Β του Ποινικού Κώδικα (ν. 4619/2019, Α’ 95) και αυξάνεται από είκοσι πέντε (25) σε τριάντα (30) έτη η ελάχιστη διάρκεια πραγματικής παραμονής στο σωφρονιστικό κατάστημα προκειμένου να θεμελιωθεί δικαίωμα απόλυσης υπό τον όρο της ανάκλησης καταδικασθέντος που εκτίει περισσότερες ποινές ισόβιας κάθειρξης.Στόχος είναι η αναλογικότερη διαβάθμιση των προϋποθέσεων της υπό όρο απόλυσης σε σχέση με τις περιπτώσεις έκτισης ποινών πολυετούς ή μίας ισόβιας κάθειρξης, λαμβανομένης υπόψη της αυξημένης απαξίας και των υπέρμετρα επιβλαβών κοινωνικών επιπτώσεων των εγκληματικών συμπεριφορών για τις οποίες έχουν επιβληθεί πολλαπλές ποινές ισόβιας κάθειρξης.Δείτε ΕΔΩ την τροπολογία

Στην Βουλή κατατέθηκε η τροπολογία του υπουργείου Δικαιοσύνης που ανεβάζει τα πραγματικά χρόνια έκτισης στα ισόβια σε 30 έτη από 25 που ισχύει.