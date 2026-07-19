Μεσσηνία: Εκβίαζαν αγρότες και έβαζαν φωτιές στα χωράφια τους ο κοινοτάρχης, ο αδερφός του και ένας πυροσβέστης

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την υπόθεση στους Γαργαλιάνους στη Μεσσηνία μετά την σύλληψη τριών ανδρών για εμπρησμούς και εκβιασμούς...

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την υπόθεση στους Γαργαλιάνους στη Μεσσηνία μετά την σύλληψη τριών ανδρών για εμπρησμούς και εκβιασμούς, έπειτα από πολύμηνη έρευνα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού του Πυροσβεστικού Σώματος.Μεταξύ των συλληφθέντων για την υπόθεση με τους εμπρησμούς και τους εκβιασμούς στους Γαργαλιάνους στη Μεσσηνία είναι ένας 52χρονος κοινοτάρχης, ο 44χρονος αδελφός του και ένας 66χρονος πυροσβέστης πενταετούς υποχρέωσης.Σε βάρος τους έχουν ασκηθεί, κατά περίπτωση, διώξεις για εμπρησμούς, εκβιάσεις και απόπειρες εκβίασης, καθώς και για διακεκριμένες φθορές και κλοπές κατ’ εξακολούθηση και κατά συναυτουργία.Σύμφωνα με τη δικογραφία, οι τρεις άνδρες είχαν αναλάβει τη διαχείριση και διανομή του αρδευτικού νερού στην περιοχή και φέρονται να απαιτούσαν χρήματα από αγρότες προκειμένου να εξασφαλίσουν την άρδευση των καλλιεργειών τους.Οι παραγωγοί που αρνούνταν να καταβάλουν τα ζητούμενα ποσά ή δεν συμμορφώνονταν με τις απαιτήσεις τους, φέρεται να γίνονταν στόχος εκφοβισμών και αντιποίνων.Σύμφωνα με τις Αρχές, οι κατηγορούμενοι φέρονται να έβαζαν φωτιά σε ελαιώνες και άλλες καλλιέργειες, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις οι πυρκαγιές επεκτάθηκαν και σε δασικές εκτάσεις.Εμπρησμοί, καταστροφές και έρευνα για επιδοτήσειςΗ δικογραφία περιλαμβάνει ακόμη εμπρησμούς σε αποθήκες και αγροικίες, καθώς και υποθέσεις κλοπών και καταστροφών αγροτικού εξοπλισμού και γεωργικής παραγωγής. Συνολικά, οι Αρχές συνδέουν τους κατηγορούμενους με τρεις δασικές και τέσσερις αγροτικές πυρκαγιές.Παράλληλα, εξετάζεται το ενδεχόμενο η δράση τους να συνδέεται και με παράνομη είσπραξη αγροτικών επιδοτήσεων.Σύμφωνα με πληροφορίες που περιλαμβάνονται στη δικογραφία, οι κατηγορούμενοι φέρονται να πίεζαν ή να εξανάγκαζαν αγρότες να τους μεταβιβάζουν ή να τους εκμισθώνουν αγροτεμάχια, τα οποία στη συνέχεια δήλωναν οι ίδιοι προκειμένου να εισπράττουν τις σχετικές ενισχύσεις.Διετής έρευνα και συλλήψειςΗ διερεύνηση της υπόθεσης διήρκεσε περίπου δύο χρόνια και βασίστηκε σε καταθέσεις μαρτύρων, στοιχεία από τις πυρκαγιές και άλλα περιστατικά, πληροφοριακό υλικό, τεχνική επιτήρηση και νόμιμη παρακολούθηση επικοινωνιών.Μετά την ολοκλήρωση της προανάκρισης και την υποβολή της δικογραφίας στην Εισαγγελία, εκδόθηκαν εντάλματα σύλληψης.Οι τρεις κατηγορούμενοι συνελήφθησαν σε ταυτόχρονες αστυνομικές επιχειρήσεις, ενώ πραγματοποιήθηκαν και έρευνες στις κατοικίες τους.Για την ίδια υπόθεση κατηγορείται ακόμη ένας αγρότης, σε βάρος του οποίου έχουν αποδοθεί αδικήματα πλημμεληματικού χαρακτήρα.