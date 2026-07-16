ΔΕΝ ΞΕΧΝΑΜΕ...!!! Σαν σήμερα πριν από 16 χρόνια παρακρατική χαφιεδοσυμμορία που παραμένει ΑΤΙΜΩΡΗΤΗ δολοφονεί τον Σωκράτη Γκιόλια...

Ο δημοσιογράφος Σωκράτης Γκιόλιας δολοφονήθηκε στις 19 Ιουλίου 2010 έξω από το σπίτι του στην Ηλιούπολη. Ο Γκιόλιας πυροβολήθηκε 16 φορέ...



Ο δημοσιογράφος Σωκράτης Γκιόλιας δολοφονήθηκε στις 19 Ιουλίου 2010 έξω από το σπίτι του στην Ηλιούπολη. Ο Γκιόλιας πυροβολήθηκε 16 φορές από μικρή απόσταση. Την ευθύνη ανέλαβε η τρομοκρατική οργάνωση Σέχτα Επαναστατών, ενώ, ως σήμερα, οι δράστες της επίθεσης παραμένουν ασύλληπτοι.















Η ζωή και το έργο του Σωκράτη Γκιόλια Η ζωή και το έργο του Σωκράτη Γκιόλια



Ο Γκιόλιας γεννήθηκε στις 13 Φεβρουαρίου 1973 στη Γερμανία Ήταν παιδί πολύτεκνης οικογένειας Ελλήνων μεταναστών, η οποία επέστρεψε στην Αθήνα όπου και μεγάλωσε. Από 19 ετών άρχισε να εργάζεται ως δημοσιογράφος στην εκπομπή του Μάκη Τριανταφυλλόπουλου στον τηλεοπτικό σταθμό New Channel και συνεργάστηκαν έως και τον Οκτώβριο του 2008. Επίσης εργάστηκε σε αθλητικές εφημερίδες, καλύπτοντας για χρόνια ρεπορτάζ στίβου. Το διάστημα πριν από τη δολοφονία του εργαζόταν ως συντάκτης στην εφημερίδα Πρώτο Θέμα και ήταν διευθυντής στον ραδιοφωνικό σταθμό Θέμα 9,89.



Το όνομα του Γκιόλια είχε συνδεθεί με το ειδησεογραφικό ιστολόγιο troktiko, σαν ένα από τα πρόσωπα που το δημιούργησαν το 2008. Οι συντάκτες του μπλογκ δεν παραδέχτηκαν τη σχέση του Γκιόλια μαζί του αν και αυτό ήταν κάτι ευρύτερα γνωστό, τουλάχιστον στους δημοσιογράφους.





Το 2003 παντρεύτηκε τη σύζυγό του Αδαμαντία και το 2008 απέκτησαν έναν γιο.









Δολοφονία Ο Γκιόλιας γεννήθηκε στις 13 Φεβρουαρίου 1973 στη Γερμανία Ήταν παιδί πολύτεκνης οικογένειας Ελλήνων μεταναστών, η οποία επέστρεψε στην Αθήνα όπου και μεγάλωσε. Από 19 ετών άρχισε να εργάζεται ως δημοσιογράφος στην εκπομπή του Μάκη Τριανταφυλλόπουλου στον τηλεοπτικό σταθμό New Channel και συνεργάστηκαν έως και τον Οκτώβριο του 2008. Επίσης εργάστηκε σε αθλητικές εφημερίδες, καλύπτοντας για χρόνια ρεπορτάζ στίβου. Το διάστημα πριν από τη δολοφονία του εργαζόταν ως συντάκτης στην εφημερίδα Πρώτο Θέμα και ήταν διευθυντής στον ραδιοφωνικό σταθμό Θέμα 9,89.Το όνομα του Γκιόλια είχε συνδεθεί με το ειδησεογραφικό ιστολόγιο troktiko, σαν ένα από τα πρόσωπα που το δημιούργησαν το 2008. Οι συντάκτες του μπλογκ δεν παραδέχτηκαν τη σχέση του Γκιόλια μαζί του αν και αυτό ήταν κάτι ευρύτερα γνωστό, τουλάχιστον στους δημοσιογράφους.Το 2003 παντρεύτηκε τη σύζυγό του Αδαμαντία και το 2008 απέκτησαν έναν γιο.



Ο Γκιόλιας πυροβολήθηκε 16 φορές από μικρή απόσταση έξω από το σπίτι του στην Ηλιούπολη. Οι δράστες, σύμφωνα με τις μαρτυρίες, χτύπησαν το κουδούνι νωρίς το πρωί και με κάποια πρόφαση του ζήτησαν να κατέβει στην είσοδο της πολυκατοικίας όπου και τον περίμεναν για να τον πυροβολήσουν. Σύμφωνα με τον ιατροδικαστή, το θύμα δέχτηκε και τις 16 σφαίρες στο σώμα.





Οι περισσότερες είχαν πύλη εισόδου από πίσω, ενώ δέχτηκε και τρεις σφαίρες στο κεφάλι.



Από την έρευνα της αστυνομίας προέκυψε ότι τα δύο όπλα των δραστών χρησιμοποιήθηκαν σε προηγούμενες επιθέσεις της τρομοκρατικής οργάνωσης Σέχτα Επαναστατών.



Η Σέχτα Επαναστατών ανέλαβε την ευθύνη για τη δολοφονία του δημοσιογράφου με προκήρυξή της που στάλθηκε στα Νέα στις 27 Ιουλίου.Οι δράστες παραμένουν ασύλληπτοι μέχρι σήμερα.









