Ευτυχώς χωρίς ιδιαίτερες «προσδοκίες»... Κύπρος: Ξεκίνησε η τριμερής Γκουτέρες με Χριστοδουλίδη και Ερχιουρμαν

Λίγο μετά τις 10:00 το πρωί ξεκίνησε η τριμερής συνάντηση του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες με τον Πρόεδρο της...

Λίγο μετά τις 10:00 το πρωί ξεκίνησε η τριμερής συνάντηση του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Τουφάν Έρχιουρμαν, στην προστατευόμενη από τα Ηνωμένα Έθνη περιοχή του αεροδρομίου Λευκωσίας.Πρώτος στον χώρο των συνομιλιών αφίχθηκε γύρω στις 9:30 ο ΓΓ του ΟΗΕ, συνοδευόμενος από την Προσωπική του Απεσταλμένη για το Κυπριακό, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, και την Αναπληρώτρια Γενική Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για Πολιτικές και Ειρηνευτικές Υποθέσεις, Ρόζμαρι Ντι Κάρλο.Στη συνέχεια έφτασαν ο Τουρκοκύπριος ηγέτης και ακολούθως έφτασε ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης, συνοδευόμενοι από τους διαπραγματευτές των δύο πλευρών Μεχμέτ Ντανά και Μενέλαο Μενελάου αντίστοιχα. Κατά την άφιξη των ηγετών τους υποδέχτηκε ο ίδιος ο ΓΓ του ΟΗΕ.Στη συνάντηση συμμετέχουν, πέραν του ΓΓ και των δύο ηγετών, οι διαπραγματευτές των δύο πλευρών, η κ. Ντι Κάρλο, η κ. Ολγκίν, καθώς και σύμβουλος του ΓΓ του ΟΗΕ.Η συνάντηση χαρακτηρίζεται καθοριστική για τα επόμενα βήματα της ειρηνευτικής διαδικασίας στο Κυπριακό, ενώ αμέσως μετά την ολοκλήρωσή της ο κ. Γκουτέρες αναμένεται να παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου.