Η Αστυνομία Έλυσε το μυστήριο... Σε 38χρονη Βρετανίδα ανήκει η σορός της γυναίκας που εντοπίστηκε σε βαλίτσα στην Κυψέλη

Σε νέα διάσταση μπαίνουν οι έρευνες των αξιωματικών του Τμήματος Ανθρωποκτονιών σχετικά με τη σορό της γυναίκας που εντοπίστηκε μέσα σε ...



​Πρόκειται για μια Βρετανίδα, γεννημένη τον Φεβρουάριο του 1988, τα στοιχεία της οποίας έγιναν γνωστά μετά από επίσημο έγγραφο που έστειλε στην ΕΛΑΣ το γραφείο της Ιντερπόλ στην Ουάσιγκτον των Ηνωμένων Πολιτείων Αμερικής.



​Αμέσως μετά τον εντοπισμό του πτώματος, οι ελληνικές αρχές πήραν αποτυπώματα από τη γυναίκα, όμως δεν υπήρχαν τα στοιχεία της στην ελληνική βάση δεδομένων. Ταυτόχρονα κανένας από τους συγγενείς αγνοουμένων που εμφανίστηκαν στην Αστυνομία δεν διαπιστώθηκε μέσω της μεθόδου του dna ότι η σορός ανήκει σε άτομο το οποίο έχει χαθεί και ανήκει στο οικογενειακό του περιβάλλον.



​Μετά και τη διαπίστωση ότι φορούσε σορτσάκι γαλλικού πανεπιστημίου, ενημερώθηκαν μέσω των διεθνών διαύλων επικοινωνίας όλες οι αστυνομίες αλλά και η Ιντερπόλ, καθώς όσο περνούσαν οι μέρες οι αξιωματικοί της ΔΑΟΕ στρέφονταν στο σενάριο ότι η γυναίκα να μην είναι πιθανό να μην κατάγεται από την Ελλάδα.



​Το βράδυ της Δευτέρας ο γρίφος λύθηκε, καθώς η αμερικανική Ιντερπόλ ενημέρωσε πως πρόκειται για μια 38χρονη Βρετανίδα με στοιχεία Ε.Ρ.



Στην Ελλάδα μέσω Κύπρου​Οι αρχές από την πρώτη έρευνα που έκαναν έχουν διαπιστώσει πως η γυναίκα έφτασε στην Ελλάδα μέσω Κύπρου το προηγούμενο διάστημα. ​Άρα πλέον οι έρευνες απέκτησαν αφετηρία, με τους ερευνητές της ΕΛ.ΑΣ. να ξεκινούν τη συλλογή στοιχείων.



​Θέλουν για αρχή να δουν εάν η γυναίκα ταξίδευε με κάποιον μαζί εκείνη την ημέρα —αυτό θα απαντηθεί από την αεροπορική εταιρεία. Επίσης, εάν υπήρξε κάποια κράτηση δωματίου ή ενοικίαση σπιτιού στο λεκανοπέδιο το επίμαχο χρονικό διάστημα.



Θεωρείται δεδομένο πως θα απευθυνθούν και στην Αστυνομία Κύπρου που και εκείνη με την πλευρά της θα συλλέξει στοιχεία που δεδομένα θα φανούν εξαιρετικά χρήσιμα στην εξιχνίαση του εγκλήματος. Η Βρετανίδα είναι πιθανόν να έμενε στις ΗΠΑ και εκεί να υπήρχαν περασμένα τα βιομετρικά της στοιχεία.

Σε νέα διάσταση μπαίνουν οι έρευνες των αξιωματικών του Τμήματος Ανθρωποκτονιών σχετικά με τη σορό της γυναίκας που εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα στο εσωτερικό εγκαταλειμμένου κτηρίου στην Κυψέλη στις 18 Ιουλίου, καθώς πλέον η ΕΛΑΣ γνωρίζει την ταυτότητά της.