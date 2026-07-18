Δεχόμαστε επίθεση... Αιγύπτιος προσπάθησε να κάψει το Ηράκλειο! Απέτυχε την πρώτη φορά και ξαναπροσπάθησε!

Μετά τον Αλβανό στην Άνοιξη ( ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ) τώρα ο Αιγύπτιος στο Ηράκλειο. Πολύ φοβούμαστε ότι το "φαινόμενο" θα ενταθεί τις επόμενε...





Ένας 26χρονος συνελήφθη επ’ αυτοφώρω στο Ηράκλειο της Κρήτης, καθώς προσπάθησε να βάλει φωτιά σε μικρό αλσύλλιο της περιοχής.Σύμφωνα με πληροφορίες του neakriti.gr, ο 26χρονος Αιγύπτιος έγινε αντιληπτός την ώρα που προσπαθούσε να βάλει φωτιά από άτομο που βρισκόταν στην περιοχή του Ηρακλείου και τον είδε να κινείται ύποπτα στο σημείο και ενημέρωσε τις αρχές, που του πέρασαν χειροπέδες.Ο άνδρας, φέρεται να επιχείρησε να προκαλέσει πυρκαγιά στο σημείο δύο φορές. Η πρώτη προσπάθεια δεν είχε αποτέλεσμα, ωστόσο στη δεύτερη εκδηλώθηκε μικρής έκτασης πυρκαγιά σε χώρο με καλάμια, η οποία έγινε άμεσα αντιληπτή και αντιμετωπίστηκε πριν επεκταθεί.Η σύλληψη έγινε μετά τα μεσάνυχτα της Παρασκευής προς το Σάββατο 18 Ιουλίου 2026, μετά από άμεση κινητοποίηση του Ανακριτικού Κλιμακίου Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΑΚΑΕΕ) Ηρακλείου.Ο 26χρονος οδηγήθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου 18.07.2026 στο Αυτόφωρο.