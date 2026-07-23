Νεκρή μια γυναίκα που μαχαιρώθηκε στη Σύρο, ζευγάρι έχει προσαχθεί στην Αστυνομία

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Πέμπτης (23/7) στη Σύρο για τον θανάσιμο τραυματισμό μιας γυναίκας από αιχμηρό αντικείμενο. Όλα ξεκί...



Όλα ξεκίνησαν γύρω στις 17:00 όταν μία γυναίκα με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου της μετέβη σε σπίτι και χτύπησε το κουδούνι, έχοντας στην κατοχή της ένα μαχαίρι, σύμφωνα με πληροφορίες.



Στη συνέχεια της άνοιξε μία γυναίκα και ακολούθησε λογομαχία. Τότε εμφανίστηκε ο σύζυγος της γυναίκας που άνοιξε την πόρτα και μαχαίρωσε την πρώτη στην πλάτη.



Την γυναίκα κυνήγησε στη συνέχεια το ζευγάρι εκσφενδονίζοντας αντικείμενα, μέχρι που έπεσε στο οδόστρωμα.



Η γυναίκα διακομίστηκε στο νοσοκομείο και άφησε την τελευταία της πνοή.



Το ζευγάρι βρίσκεται στο αστυνομικό τμήμα και καταθέτει. Μέχρι στιγμής δεν έχουν ξεκαθαρίσει οι λόγοι της συμπλοκής.

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Πέμπτης (23/7) στη Σύρο για τον θανάσιμο τραυματισμό μιας γυναίκας από αιχμηρό αντικείμενο.